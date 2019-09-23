اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وسهي رصرص

أخبار صوت فلسطين 23-9-2019

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قال مدير شركة كهرباء محافظة القدس في رام الله والبيرة، محمد زيدان ان شركة الكهرباء الاسرائيلية ستقطع الكهرباء اليوم عن قرى النبي صالح شمال غرب رام الله وجزء من بلدة بيرزيت لمدة ساعتين من الساعة الـثانية عشرة حتى الثانية ظهرا.

واوضح زيدان لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان القرى الذي سيشملها القطع اليوم هي بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، قراوة، دير ابو مشعل، دير نظام، رنتيس، اللبن الغربي، عابود، ام صفا، جيبيا، برهام اضافة الى اجزاء من كوبر ومنطقة المرج في بيرزيت.

واشار زيدان الى ان شركة الكهرباء الاسرائيلية اعلنت تراجعها عن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة أريحا والأغوار اليوم بسبب وجود المستوطنات .

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اقتحمت عصابات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الاقصى المبارك بحراسة مشددة من القوات الخاصة في شرطة الاحتلال، حسبما افاد مراسل صوت فلسطين في القدس محمد عبد ربه.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تواصل الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد خلال الايام القليلة المقبلة بذريعة الاعياد اليهودية.

الى ذلك، اصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت بين الشباب وقوات الاحتلال في العيزرية وابو ديس استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

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يواصل السيد الرئيس محمود عباس عقد سلسلة لقاءات واجتماعات

مع عدد من زعماء وملوك وقادة العالم على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم بهدف تكثيف الدعم الدولي لقضيتنا والعمل على تنفيذ الاجماع الدولي على انهاء الاحتلال وانجاز استقلال دولة فلسطين.

وكان السيد الرئيس عقد منذ وصوله الى نيويورك فجر امس الاحد سلسلة لقاءات واجتماعات ابرزها اجتماعه مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس بنك الاستثمار الاوروبي اضافة الى لقائه مع ابناء الجالية الفلسطينية .

وقال مندوب فلسطين في الامم المتحدة السفير رياض منصور في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان السيد الرئيس خلال لقاءته اكد على خطورة سياسة التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة واهمية عقد مؤتمر دولي لانطلاق عملية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية بمشاركة مجلس الأمن، اضافة الى دعم واسناد وكالة الغوث لتتجاوز ازمتها المالية.

واضاف ان خطاب السيد الرئيس المقرر بعد ثلاثة ايام امام الجمعية العامة سيركز على الجرائم الاسرائيلية والتصعيد الاستيطاني وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بالاستيطان ومواصلة سلطات الاحتلال قرصنة اموال المقاصة مشيرا ان سيادته بحث مع كبار المسؤولين في النرويج قبل عدة ايام ملف المقاصة أكد فيها على رفض الجانب الفلسطيني استلامها منقوصة وضرورة الزام اسرائيل بتحويلها كاملة .

واشار منصور ان السيد الرئيس سيلتقي نظيره الفرنسي مانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح قاعدة الاجماع الدولي لخلق الظروف السياسية المناسبة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

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أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي على أن الخطة التنفيذية للعنقود الصناعي في محافظة الخليل، ستكون جاهزة في غضون الأسابيع القادمة.

وتشتمل الخطة على توسيع القاعدة الانتاجية لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنمية القطاعات الانتاجية والاعتماد على الطاقة المتجددة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتأهيل المناطق الصناعية، في خطوة على طريق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

واعتبر العسيلي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، الخطة بمثابة خارطة طريق تمكن الحكومة من تنفيذ العنقود الصناعي وفق اطار زمني محدد وموازنة مالية، يجري بلورتها بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التي يعقدها باستمرار مع مختلف فئات المجتمع، على قاعدة الشراكة في صناعة القرار.

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تواصل قوات الاحتلال، لليوم الخامس على التوالي، إغلاق المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، بالبوابة الحديدية بذرائع وحجج واهية، في اطار العقوبات الجماعية بحق ابناء شعبنا وتنغيص حياتهم اليومية

وقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في بلدية عزون حسن شبيطه إن قوات الاحتلال لا تكتفي بإغلاق مدخل البلدة، بل تقوم باقتحامها بين الفينة والأخرى وتحظر التجوال بها وتعمل على مضايقة الأهالي خاصة وقت خروج طلاب المدارس.

وأهاب شبيطه في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، بكل الجهات الرسمية والشعبية لمساندة أهالي بلدة عزون امام العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال عليها.

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قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسير سلطان خلوف من بروقين بمحافظة جنين علّق اضرابه عن الطعام الذي استمر 67 يوما بعد التوصل لصيغة اتفاق مع مخابرات الاحتلال ونيابته العسكرية بالإفراج عنه منتصف ديسمبر القادم.

وأضاف عبد ربه لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أن أربعة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، مشيرا إلى أن نيابة الاحتلال أرجأت البت في قضية الأسير اسماعيل خلف من القدس المحتلة إلى الأربعاء المقبل ،كما أرجأت أيضا البت في قضية الأسير أحمد غنام في وقت سابق.

من جهة ثانية، اكد عبد ربه استمرار فشل الحوارات بين الحركة الأسيرة وادارة سجون الاحتلال في التوصل لاتفاق فيما يتعلق بمطالب الأسرى بتخفيض عدد أجهزة التشويش ومطلب اعادة الأسرى الذين تم نقلهم تعسفيا إلى أقسامهم، وتجميع أسرى غزة في سجن النقب.

واكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ان الحركة الاسيرة هددت بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام واغلاق الاقسام كافة في حال لم تنفذ ادارة سجون الاحتلال مطالبها فورا رافضة في ذات الوقت ما اعلنته ادارة سجون الاحتلال انها ستنفذ مطالب الاسرى خلال اسبوعين حسب زعمها .

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بحث السيد الرئيس محمود عباس مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويرنر هوير التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وما يقوم به صندوق الاستثمار مع البنك الأوروبي لزيادة حجم الاستثمارات في فلسطين في مجموعة من القطاعات لا سيما الطاقة والمياه والزراعة.

وطالب السيد الرئيس رئيس بنك الاستثمار الأوروبي هوير خلال لقاء معه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستمرار في دعم صندوق الاستثمار لتحقيق انجازات أكبر بهدف تحسين الوضع المالي والاقتصادي لشعبنا.

وقال رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار د. محمد مصطفى ان نتائج لقاء سيادته مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي سنلمس تأثيراتها الايجابية بعد فترة من الوقت مؤكدا أن الجهود تبذل على كل المستويات ، لحث المجتمع الدولي للضغط على الجانب الاسرائيلي للإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة.

واضاف رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أن السيد الرئيس محمود عباس سيُطالب في خطابه بالأمم المتحدة بتطبيق فعلي لبروتوكول باريس الاقتصادي، موضحا ان جباية السلطة الوطنية لضريبة البلو على المحروقات وكذلك ضريبة المعابر لم تكن ضمن بروتوكول باريس بالأساس، وهي حق ومطلب فلسطيني وتراكمت على الجانب الاسرائيلي منذ سنوات، وان العمل جار على انجاز رسوم المعابر للسلطة على غرار ما حدث في ضريبة البلو.

واعرب مصطفى عن امله أن يتمخض مؤتمر المانحين والذي سيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن المزيد من الدعم لدولة فلسطين، وحثّ دولة الاحتلال على الإفراج عن اموالنا، وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة داعيا الاطراف الدولية كافة على بذل مزيد من الجهد لممارسة ضغوط على دولة الاحتلال سيما مع انتهاء الانتخابات الاسرائيلية.

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اكد امين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني على اهمية اللقاء الذي عقد امس مع دولة رئيس الوزراء محمد اشتية لتناوله خطط سياسية واقتصادية لمواجهة الحرب المالية والسياسية التي يشنها الاحتلال والادارة الاميركية ضد ابناء شعبنا وحكومته .

واضاف الفتياني لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان الحكومة اعدت مجموعة من الخطط الاقتصادية والتنموية والقرارات السياسية لحماية شعبنا كقرار الانفكاك الاقتصادي ووقف استيراد منتجات الاحتلال ودعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب اضافة الى خطط تطويرية للمراكز الصحية والمشافي .

وحول انهاء الازمة المالية اعرب الفتياني عن امله في التوصل لحل قريب بشأنها والتخلص من استمرار حالة التردد والترقب للمجتمع الدولي في دعم صمود شعبنا مشيرا الى ان اميركا واسرائيل تستغلا بقاء الوضع المالي الصعب للحكومة في محاولة منها لجر ضغط المجتمع المحلي للتحرك ضد الحكومة وابقاء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال السياسي وضمن التبعية الاقتصادية .

واكد الفتياني على ضرورة تعزيز الصفوف الداخلية مشيرا الى ان المجلس الثوري لم يتلقى اية اوراق رسمية بخصوص مبادرة بعض الفصائل الى المصالحة وانما تم العلم بها فقط عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي مضيفا ان شعبنا لا يريد كلاما وانما خطوات فعلية تؤسس لشركة وطنية وان المصالحة بحاجة لقرار جرئ من حماس بإعلان انهاء الانقلاب وانضمامها تحت لواء منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني .