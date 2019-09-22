اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وسهي رصرص

أخبار صوت فلسطين 22-9-2019

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حذر وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب من مخاطر اجهزة التشويش على الاسرى القابعين في سجون الاحتلال بسبب الاشعاعات المسرطنة الصادرة منها نافيا ان يكون دورها مقتصر فقط على عمليات تشويش على اتصالات الاسرى او تعطيلها .

وشدد الخطيب في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، بأن هناك 12 حالة مؤكدة من بين الاسرى مصابة بالسرطان أخطرها المريض سامي ابو دياك الامر الذي يؤكد أن قضية أجهزة التشويش لا تزل القضية الاكثر حساسية لدى الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال لما لها من مخاطر تهدد حياة الاسرى.

الى ذلك اوضح الخطيب ان اربعة اسرى اداريين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام اقدمهم احمد غنام الذي مضى على اضرابه قرابة الـ 71 يوما والاسرى سلطان خلف واسماعيل علي و طارق قعدان الذين يتنقلون ما بين المشافي الاسرائيلية لخطورة وضعهم الصحي.

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وصف رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، اقدام شركة الكهرباء الاسرائيلية على تقليص التيار الكهربائي بالخطير ويمس جميع مناحي الحياة ويأتي في اطار العقاب الجماعي .

وسيتم قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى في رام الله وبيت لحم ، لمدة ساعتين يوميا ابتداء من اليوم ، بعد ثلاث إنذارات متتالية أرسلتها شركة الكهرباء الاسرائيلية لشركة كهرباء القدس.

واتهم ملحم شركة الكهرباء الاسرائيلية بابتزاز الحكومة بخطوتها تقليص التيار الكهربائي لحملها على توقيع اتفاقية تحمل تكلفة عالية ولا تسمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق المصنفة ” ج ” وتطالب بدفع الديون المتراكمة دفعة واحدة وهو امر من المستحيل تطبيقه في المرحلة الحالية

يذكر ان شركة كهرباء القدس تسلمت اخر اخطار من شركة الكهرباء الاسرائيلية في الخامس عشر من الشهر الجاري داعيا المواطنين إلى أخذ التدابير اللازمة والحيطة والحذر وتقنين استخدام الكهرباء ليتم توزيع الأحمال على هذه المناطق .

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رفض وزير القدس فادي الهدمي محاولات بلدية الاحتلال إطلاق اسم مجندتين في جيش الاحتلال على ساحة باب العامود معتبرا ان الامر يتساوق مع سياسة التهويد للمدينة لإنهاء ملف القدس

واكد الهدمي لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، إن كل محاولات التهويد سيتصدى لها المقدسيون لكونهم خط الدفاع الأول وصمام الأمان للدفاع عن عروبة القدس.

يذكر ان باب العامود من الابواب الأكثر فخامة من ناحية الزخارف والارتفاع حيث يصل لنحو ثمانية أمتار وتعود تسميته لوجود عامود من الرخام الأسود ارتفاعه 14 مترا، وضع في الساحة الداخلية للباب في العهد الروماني لقياس بعد المسافات عن القدس، بواسطة حجارة “ملياريس” وهو ما يعرق “بالميل” المستخدمة اليوم لقياس المسافات.

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قال عضو القائمة المشتركة اسامة السعدي إن القائمة بصدد اقرار توصية للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني غانتس رئيس حزب “أبيض أزرق” بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى عدم وجود اتصالات رسمية مع رئيس تحالف (ابيض ازرق )غنتس.

واضاف السعدي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، ان الاتصالات والمشاورات مستمرة للخروج بهذه التوصية خلال الساعات القليلة القادمة فيما سيتم تقديم تقارير واوراق تشمل جميع مطالب الجماهير العربية في الداخل على راسها التخطيط والبناء والميزانيات والعدل الاجتماعي والعنف .

بذكر ان القائمة المشتركة احتلت المرتبة الثالثة في الانتخابات بعد حصولها على ثلاثة عشر مقعدا في الكنيست الامر الذي منع نتنياهو من الحصول على اغلبية او تشكيل حكومة ضيقة من واحد وستين عضوا فقط .

هذا من المقرر ان تعلن اللجنة الانتخابية الإسرائيلية النتائج النهائية لانتخابات الكنيست يوم الاربعاء القادم .

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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومنسق القوى والفصائل واصل ابو يوسف إن المطلوب اليوم من فصائل العمل الوطني هو تنفيذ استراتيجية واضحة تحمي الارض وتدافع عن ابناء شعبنا وتواجه المستوطنين الامر الذي نجح به شعبنا من خلال التصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وتحديدا في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أبو يوسف لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، بأن هناك العديد من المشاورات تجري من أجل تنفيذ تلك الاستراتيجية والانخراط بشكل موحد في اطار المقاومة الشعبية والسلمية وبهدف خلق نوع من المشاركة الفاعلة في سياق التصدي لاعتداءات واجراءات الاحتلال ومستوطنيه.

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اقتحمت مجموعات المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال الخاصة صباح اليوم ، في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال حفرياتها في المنطقة المتاخمة لمغارة القطن في باب العامود وأسفل سور البلدة القديمة.

من جهة ثانية أفاد مراسل صوت فلسطين في القدس ان بلدية الاحتلال ستعقد جلسة خاصة اليوم تصادق من خلالها على اطلاق اسم مجندتين في جيش الاحتلال على باب العامود ،فيما تواصل تركيب كاميرات مراقبة في احياء المدينة وشوارعها .

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تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق محافظة قلقيلية لليوم الرابع على التوالي في اطار العقوبات الجماعية التي تمارسها على شعبنا .

وقال رئيس بلدية عزون رياض رضوان لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال جراء اقتحامها للبلدة واغلاقها المحالّ التجارية، ومنع المواطنين من الوصول لأعمالهم.

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يناقش مجلس حقوق الانسان في جلسته غدا التحريض الإسرائيلي على العرب وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال واستشهاد الأسير بسام السايح ،تحت البند السابع المتعلق بحالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة .

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان ابراهيم خريشة ان الجلسة تتضمن كلمة لدولة فلسطين تشرح فيها تحريض الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين العرب وقتل المواطنة كعابنة في اشارة الى دعوة نتنياهو على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل النساء والشيوخ والاطفال العرب الذين يهددون الوجود اليهودي حسب زعمه .

وأضاف خريشة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ،أنه سيتم أيضا في جلسة مجلس حقوق الانسان غدا دعوة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على تطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق ابناء شعبنا وممتلكاته ومقدراته .

وأوضح خريشة أنه سيتم الطلب مجددا من المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان بنشر قائمة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات ،متهما الكونغرس الأمريكي بممارسة ضغوط على المفوضية السامية للحيلولة دون نشر القائمة ويهددها بقطع المساعدات عن مكتبها في اشارة الى الضغوط التي تمت ممارسها سابقا على اليونسكو في ذات الشأن.