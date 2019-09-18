اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وسهي رصرص

أخبار صوت فلسطين 18-9-2019

…………………………………….

يبدأ السيد الرئيس محمود عباس زيارة رسمية غدا الخميس تستمر ثلاثة ايام ، إلى النرويج يلتقي خلالها وزيرة الخارجية ورئيس الوزراء وولي العهد النرويجي القائم بأعمال الملك يعقبها زيارة الى البرلمان النرويجي.

وشدد مستشار السيد الرئيس للشؤون الدبلوماسية د. مجدي الخالدي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، على أهمية هذه الزيارة واصفا إياها بالتاريخية والهامة جدا والتي تأتي لشكر النرويج ملكا وحكومة وشعبا على مواقفهم السياسية ودعمهم المستمر من خلال اجتماعات الدول المانحة لوكالة الأونروا.

وأكد د. الخالدي على دور النرويج بصفتها من أهم المانحين والتي تقدم الدعم الكافي في شتى المجالات لوكالة الأونروا ودورها الكبير كونها تترأس مجموعة المانحين والتي ستنعقد يوم 26 القادم في نيويورك على مستوى الوزراء.

وأشار د. الخالدي إلى أن الزيارة ستبدأ بمؤتمر صحفي مع رئيسة الوزارء ولقاءات عديدة هامة مع البرلمان ووزيرة الخارجية ومع جميع الاحزاب في هذا البلد الصديق.

هذا ويتوجه السيد الرئيس محمود عباس الى نيويورك المحطة الثانية بعد النرويج للمشاركة في افتتاح الجمعية العامة ظهر السادس والعشرين من الشهر الجاري وسيلقي كلمة هامة،

ومن المقرر ان يعقد سيادته مجموعة من اللقاءات مع أكثر من 50 رئيس ورئيس وزراء وقيادات عالمية تكون فلسطين حاضرة فيها بصفتها رئيسة مجموعة 77 والصين

وقال مستشار السيد الرئيس للشؤون الدبلوماسية د مجدي الخالدي بأن العمل جار الآن بشكل حثيث لاستصدار بيانات ومواقف وخطط عمل واضحة من جميع دول اوروبا والعالم لرفض تصريحات نيتنياهو غير الشرعية، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الخطوات لاحباطها.

واوضح الخالدي ان هناك فرصة للتشاور مع عدد كبير من دول العالم بهدف تمكين جبهة القضية الفلسطينية وان تكون حاضرة بشكل أكبر على الساحة الدولية وصولا لانهاء الاحتلال من الأرض الفلسطينية.

…………………………………….

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن حالة من التوتر والغليان تسود أوساط الحركة الأسيرة في أعقاب فشل الحوارات مع إدارة سجون الاحتلال ،التي استمرت على مدار ثلاثة ايام مما دفع بعشرات الأسرى إلى إعلان الإضراب المفتوح .

وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، أن العشرات من الاسرى انضموا في الاضراب المفتوح عن الطعام خلال 48 ساعة الماضية

وأضاف عبد ربه ، أن هناك اتساع في رقعه الإضراب من حيث عدد الاسرى والسجون مشيرا ان إدارة سجون الاحتلال لجأت إلى عزل عشرين أسيرا من سجن النقب ، ونقلتهم إلى سجن نفحة الصحراوي .

واعرب حسن عبد ربه عن خشيته من مواجهة جديدة من الاشتباك المفتوح بين الأسرى وادرة سجون الاحتلال لتنصلها من الاتفاقيات السابقة والمتعلقة بإزالة أجهزة التشويش وتركيب الهواتف العمومية لتعمل خمسة أيام أسبوعيا .

…………………………..

اعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي عن امله في عدم تأجيل اجتماع الدول المانحة لتقديم الدعم لوكالة الأونروا مؤكدا على اهمية عقد هذا الاجتماع.

واضاف ابو هولي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، ان هناك اصوات تدعوا للتأجيل لانتظار نتائج التحقيق في مزاعم الفساد المالي للوكالة بسبب وجود عجز ب120 مليون دولار في ميزانيتها وقدرتها فقط على تغطية الاسبوع الثالث من الشهر الجاري مشددا على موقف القيادة الداعي لمحاسبة الفاسدين واليس الوكالة كمؤسسة ..

ودعا ابو هولي الدول التي تعهدت بتقديم الدعم المالي للوكالة للوفاء بالتزاماتها وتوسيع قاعدة مشاركتها المالية بدعم اضافي لموازنة تستمر لثلاث سنوات لتجنب الضغوط الامريكية الاسرائيلية على الوكالة وتقديم الحد الادنى من خدمات الصحة والتعليم، مستهجنا اعتماد دول وازنة مثل سويسرا وهولندا وبلجيكا تسريبات نتائج التحقيق في قضايا الفساد المالي للوكالة لتوقف دعمها وتعاقب شعبنا.

واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي الولايات المتحدة واسرائيل في تضخيم تسريبات بوجود فساد فيما اثبت تقرير موبان الذي نشر حديثا ان الاونروا تتمتع بالنزاهة والكفاءة العزيمة.

يذكر ان موبان شبكة تضم ثمانية عشرة دولة مهمتها تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف التي تقوم تلك الدول بتمويلها.

……………………………..

شدد منسق الحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والناشط في حركة المقاطعة ( ( (BDC صلاح الخواجا على أهمية حشد الدعم الدولي للرد على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال بالضغط بشتى الطرق والأدوات على الدول لتدين حملة المقاطعة الاسرائيلية واعتبار نشطائها معادين للسامية.

وأكد الخواجا في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، على ضرورة وجود خطاب وطريقة عمل موحدة ومكثفة إلى جانب توحيد الخطاب السياسي والشعبي للتصدي لمخططات الاحتلال والاستيطان.

وأشاد منسق الحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان صلاح الخواجا بالتوجه الكبير والحضور النوعي لدولة فلسطين في مؤتمر الريادة والتمكين أمام موجة شعبية عارمة في كل أنحاء العالم لدعم القضية الفلسطينية.

………………………………