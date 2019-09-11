اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وسهي رصرص

أخبار صوت فلسطين 11-9-2019

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قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ان خمسة أسرى اصيبوا بجروح جراء اقتحام مصلحة السجون امس لمعتقل جلبوع والتنكيل بالأسرى والعبث بمحتوياتهم ومصادرة الاجهزة الكهربائية الخاصة بهم باستخدام الكلاب البوليسية والعصي الكهربائية.

من جهة أخرى ..

قال عبد ربه لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ،ان الهيئة بانتظار تسليم جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي من بلدة العيزرية خلال الاسبوعين القادمين، والذي ارتقى منتصف الشهر الماضي في باحات المسجد الاقصى.

الى ذلك اكد عبد ربه أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لتسليم جثمان الاسير الشهيد بسام السايح.

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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” من المحاولات الامريكية المتواصلة لإلغاء عمل الوكالة عبر إدخال تعديلات على نص تجديد ولايتها من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وبداية التحدث عن تخفيض أعداد اللاجئين وحصرهم في الجيل الاول إلى جانب اعطاء مساعدات مالية للوكالة حسب الاعداد.

وقال المتحدث باسم وكالة “الاونروا” سامي مشعشع في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، إن هجمة شرسة على الوكالة تقودها الولايات المتحدة تهدف لتجويعها ماليا واضعاف نصوص تجديد ولاياتها.

وفيما يتعلق بنفي وزير الخارجية السويسري اي مطالبة لبلاده بإعادة تعريف اللاجئ او الغاء عمل وكالة الاونروا، قال مشعشع إن هذه التصريحات هي افشال للعبة ارادتها اسرائيل لإنهاء عمل الوكالة.

وحول بيان وزراء الخارجية العرب الذي اكد على ضرورة تكثيف الاتصالات لتجديد التفويض لعمل وكالة الاونروا قال مشعشع ان هذا القرار يعكس الالتفاف المتزايد حول الوكالة.

وشدد مشعشع على أن نتائج التحقيق فيما يتعلق الاوضاع الداخلية للوكالة متروك للجنة التحقيق، مؤكدا في السياق أن الوكالة ستلتزم بمخرجات التحقيق وتوصيات اللجنة، واصفا استخدام توقيت هذا التحقيق لأغراض سياسية بالمشبوه.

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قال مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الاعرج ان قرار محكمة الاحتلال اعطاء صلاحيات لقائد جيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء قرار سياسي عنصري بامتياز وتخبط اسرائيلي يقوم على الكذب والخداع.

وقال الاعرج لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، ان هذا القرار جريمة حرب وعقاب جماعي بحق ابناء شعبنا ورسالة مفادها بان من يعتقده انه يرتقي شهيدا في مقاومة الاحتلال سيكون مصيره في الثلاجات وليس خلال عرس وطني يليق بتضحيته مشددا على ان السياسة لم تنجح في كسر عزيمة ابناء شعبنا.

واضاف الاعرج ان علينا تفعيل سبل النضال في كل يوم لاسترداد جثامين الشهداء والاسرى منهم لتدفن في اعراس وطنية كبرى مهما قرر الاحتلال ومحاكمه.

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قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام ، إن اجراءات سلطات الاحتلال العسكرية ، وهجمتها غير المسبوقة على المواطنين في القدس المحتلة ، يأتي في إطار سياسة احتلالية لتهويد وأسرلة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا ، ومحاربة الوجود الفلسطيني في المدينة ، ودعم الحملة الانتخابية لليمين الاسرائيلي المتطرف.

وأكد صيام في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، فشل سلطات الاحتلال في تغيير الواقع العربي والإسلامي للقدس ، بفعل صمود المواطن المقدسي وتصديه لهذه الاجراءات بإمكانياته البسيطة ، مطالبا بضرورة وجود موقف عربي داعم لبقاء المواطنين على أرضهم ، وحماية المدينة المقدسة .

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قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن بان كافة إجراءات الاحتلال الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، متوقعا بأن يطرح نتنياهو المزيد من المشاريع الاستيطانية وأن يكثف من عدوانه قبيل الانتخابات الاسرائيلية.

وقال محيسن في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، إن هذا الاجراءات تدمر امكانية اقامة دولة فلسطين ويتطلب تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وما ورد في خطاب السيد الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة والذي خلص الى تشكيل لجنة لوقف التعامل مع اسرائيل بكافة الاتفاقات التي وقعت.

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قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة السفير محمد العمادي، تؤكد ان ما كان يقدمه من اموال للقطاع ساهم في تعزيز الانقسام.

واضاف العوض في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، أن هناك خلافا بين العمادي وحركة حماس فيما يتعلق بتفاهمات التهدئة مع الاحتلال وتصريحاته كشفت ما تقدمه قطر لحركة حماس وما يقدمه هو شخصيا لإقامة مشاريع استثمارية في القطاع.

وحذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب من اقدام حركة حماس على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين في القطاع في ظل مؤشرات على انسحاب العمادي من تقديمه لمشاريع استثمارية في القطاع.

واكد العوض على عدم قانونية الاموال التي تجنيها حركة حماس سواء من الضرائب او تلك التي تقدمها قطر والتي تزيد من حدة الازمة في القطاع واستمرار الانقسام.

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قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي انه يجري العمل بالتعاون مع منظمة الوحدة الاقتصادية العربية ورئيسها السفير محمد الربيع على متابعة التحضيرات لتنظيم مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين وسيعقد نهاية العام الجاري في القاهرة.

واضاف العسيلي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، ان المؤتمر الذي ينعقد تحت مظلة الجامعة العربية والاتحاد القطاعي للاستثمار العقاري فيها هدفه بحث السبل لتقديم الدعم المالي لفلسطين والاستثمار فيها وسيتم دعوة رجال اعمال من القطاع الخاص العربي من كل انحاء العالم العربي لحضوره.

وبين العسيلي انه هناك ترتيباتٍ اخرى تتم في فلسطين لتطوير عمل قانون الشركات لملائمة البيئة الاستثمارية في فلسطين.

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