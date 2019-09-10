اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وسهي رصرص

أخبار صوت فلسطين 10-9-2019

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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم في القاهرة اجتماع أعمال الدورة العادية الـ 152 يناقش خلالها اربعة بنود تتعلق بالقضة الفلسطينية.

وقال السفير المناوب في الجامعة العربية مهند العكلوك ان البنود التي تتعلق بفلسطين هي بالتطورات السياسية والثاني الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس والبند الثالث يتعلق باللاجئين ودعم وتجديد التفويض للأونروا والاسرى وعميلات الهدم وغيرها من الاعتداءات الاسرائيلية فيما البند الرابع يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين.

واكد العكلوك في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، ان هناك فقرات خلال مناقشة البنود ستؤكد على عزم الدول الاعضاء في الجامعة العربية وللمرة الاولى إتخاذ إجراءات عقابية سواء سياسية او دبلوماسية او اقتصادية ضد اي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيكون الامر عائدا في هذه الاجراءات لكل دولة حسب ما ترتأيه.

واوضح العكلوك ان تم الطلب من الدول العربية باتخاذ إجراءات حقيقية بهذا الخصوص إضافة الى دعم طلب فلسطين من خلال مرافعات خطية في الدعوة التي قدمتها امام الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة الامريكية رفضا لقرارها نقل سفارتها الى القدس.

وقال السفير المناوب لدى الجامعة العربية انه سيتم خلال اجتماع وزراء الخارجة بحث مناقشة التجديد لتفويض وكالات الاونروا لثلاث سنوات أخرى والتواصل مع كافة دول العالم بهذا الخصوص لحشد الدعم اللازم لأوسع تصويت ممكن لتجديد التفويض في الاجتماع المقرر في الخامس عشر من شهر نوفمبر القادم.

واضاف العكلوك ان دولة فلسطين ستشكر كافة الدول الملتزمة بدعم خزينة دولة فلسطين وستطالب بتوفير شبكة الامان المالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا.

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قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن اجتماعا سيعقد في رام الله اليوم بإشراف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ومفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، يضم ممثلي أقاليم حركة فتح ولجان المناطق ونشطاء وممثلي القرى الفاعلة تحضيرا للمؤتمر الذي سيعقد الشهر القادم لتفعيل المقاومة الشعبية.

وأوضح عساف في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ستشارك في الاجتماع لوضع الأسس للمؤتمر المرتقب وتحديد ما سيتمخض عنه سيما وأن المؤتمرين الحركيين لفتح السادس والسابع تبنيا خيار المقاومة الشعبية في هذه المرحلة.

وأضاف عساف أنه سيتم تقديم اقتراح بطرح خمسة أوراق في مجموعات في اطار اللجان الشعبية، تتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية ونشرها في مواقع المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه وتوفير الحماية للقرى التي تتعرض لانتهاكات وكذلك توفير حماية للمنازل في اطراف القرى، وتعزيز العلاقات مع القوى الوطنية واللجان الدولية، ناهيك عن مقاطعة منتجات الاحتلال، واستثمار الاعلام في المقاومة الشعبية على غرار ما حدث في الخان الأحمر.

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قال مدير دائرة الاعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح إن الهيئة اتخذت خطوات قانونية للمطالبة باسترداد جثمان الأسير بسام السايح الذي ارتقى أمس الأول في سجون الاحتلال، معتبرا ان ما حدث مع السايح جريمة طبية مخطط لها من قبل الاحتلال منذ أربع سنوات بعدم تقديم العلاج اللازم له.

وأضاف شريتح في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن شرطة الاحتلال قررت تشريح جثمان الأسير السايح، موضحا أن الساعات القادمة ستكشف حضور طبيب فلسطيني لعملية التشريح من عدمه.

وفيما يتعلق بتصعيد الاحتلال بحق الأسرى سيما في سجن جلبوع، أضاف شريتح أن ادارة مصلحة سجون الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق الذي يقضي بإزالة أجهزة التشويش من السجن واذا ما استمر ذلك فإن الأسرى سيشرعون خلال الأيام القادمة بإجراءات تصعيدية تتمثل بإرجاع وجبات الطعام واغلاق كافة الاقسام وقد تصل لعصيان شامل في سجون الاحتلال.

وأشار مدير دائرة الاعلام في هيئة شؤون الأسرى، إلى أن ستة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري، محذرا في السياق من التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن استمرار الاضراب، خاصة حالة الأسير أحمد غنام المضرب منذ شهرين ويعاني من مرض السرطان.

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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ان خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الشهر الجاري سيؤكد على الرفض الفلسطيني المطلق لما تسمى صفقة القرن والمخططات الأمريكية الاسرائيلية لتصفية مشروعنا الوطني.

واضاف رافت في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، ان سيادته سيجدد التأكيد في خطابه الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وسيؤكد من جديد أن الجانب الفلسطيني لن يبقى ملتزما من جانب واحد في الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل التي لم تلتزم بالمطلق بهذه الاتفاقيات.

الى ذلك، أشار رأفت أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا لها الأحد القادم في اطار التحضير لتوجه السيد الرئيس لنيويورك والقاءه كلمة في الامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

من جهة ثانية، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت كافة مؤسسات حقوق الانسان في العالم والمجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة سواء في ما تسمى مقابر الأرقام وتلك التي في ثلاجات الاحتلال باعتبار ذلك يُعدّ انتهاكا لحقوق شعبنا.

وقال رأفت إن حكومة الاحتلال تعمل على مصادرة اراضي الضفة وبناء المستوطنات في محاولة لضمها، مؤكدا في السياق تمسك القيادة بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بضرورة انهاء الاحتلال لأراضي عام 67 وتمكين شعبنا من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح رأفت إذا ما استمرت حكومة الاحتلال بتدمير حل الدولتين عليها أن تتحمل النتائج المترتبة على ذلك، مشيرا في ذات الاطار إلى أن سلطات الاحتلال ان ارادت الاستمرار نحو الدولة الواحدة فيعني ذلك دولة عنصرية الأمر الذي لن ينجح وسيسقط كما سقطت الدولة العنصرية في جنوب افريقيا.

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انتزع المواطن عمر حجاجله قرار من محكمة الاحتلال العليا أمس، بمنع هدم منزله في الولجة شمال غرب بيت لحم ، بعد أن رفع قضية واستئنافا ضد قرار الهدم في شهر حزيران الماضي .

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن بلدية الاحتلال بالقدس رفعت مسبقا قضية على المواطن حجاجله بهدم منزله بشكل كامل ، لأنه يشكل عقبة أمامها كونه يطل على القدس الغربية ومحاذي لمنطقة المالحة والاستاد الرياضي ، مشيرا إلى أن المواطن حجاجله بانتزاعه هذا القرار شكل انتصارا للوجود الفلسطيني على أرضه .

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قال منسق القوى والفصائل الوطنية د. واصل أبو يوسف، إن الاجتماع الذي سيعقد عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، لتفعيل المقاومة الشعبية بمشاركة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان واللجان الشعبية والفصائل، يتطلب تضافر الجهود من كافة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء شعبنا للانخراط بشكل جدي في فعاليات المقاومة الشعبية خاصة في المناطق المعرضة للهدم والاستيطان، في ظل استمرار الاحتلال في المضي قدما في تنفيذ سياساته واختراقه للقوانين الدولية.

وشدد أبو يوسف في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، ومقاطعة شاملة لإسرائيل ، ودعم حركة المقاطعة العالمية ، ووجود موقف عربي واسلامي داعم ، وكل ما يتطلب لإقامة الدولة الفلسطينية.

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قالت العضو العربي في الكنيست عايدا توما ان محاولة رئيس وزراء الاحتلال لسن قانون وضع الكاميرات داخل مراكز الاقتراع بهدف استغلال هذا القانون لاستمراره في التحريض ضد الجماهير العربية بعد تراجع نسبة التصويت لها وخلق فوضى عارمة حول نزاهة الانتخابات لتمرير هذا القانون بعد رفضه من قبل المستشار القانوني القضائي لحكومة الاحتلال والمستشار القانوني للجنة الانتخابات في الكنيست .

وحذرت توما في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، من ان نتنياهو بصدد التحضير لحملة تحريضية دموية عنيفة قادمة من خلال تحضير ما تسمى كتائب من الليكود تنتشر في القرى والمدن العربية بحجة حماية المراقبين التابعين للأحزاب الصهيونية.

واهابت توما بالجماهير العربية في الداخل ضرورة التصدي لمخططات نتنياهو في معركته الانتخابية التحريضية من خلال القيام بواجبها الوطني والمشاركة في الاقتراع .