اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 18-8-2019

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حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي من التصعيد الاسرائيلي الخطير الذي تقوده حكومة بنيامين نتنياهو وخاصة في مدينة القدس بما يضمن له العودة لرئاسة الحكومة مرة أخرى.

وقال الصالحي لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد، إن هذا التصعيد الاسرائيلي يتطلب توسيع قاعدة النضال الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال، وتعزيز الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية.

ودعا عضو تنفيذية المنظمة إلى ضرورة المبادرة بعقد اجتماع لكل مكونات شعبنا والقوى السياسية في اطار منظمة التحرير وخارجها لبناء جبهة موحدة تسعى لتوسيع النضال الشعبي لإنهاء الاحتلال، اسنادا لتوجهات القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

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يواصل ستة أسرى اضرابهم المفتوح عن الطّعام اقدمهم الاسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ خمسين يوما، احتجاجا على اعتقالهم الاداري، حسبما أكد لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر صباح اليوم.

وحذر اللواء أبو بكر من خطورة الوضع الصّحي لسامي أبو دياك وبسام السايح وحذيفة حلبية المضربين عن الطعام والذين يعانون من مرض السرطان ومشاكل صحية أخرى صعبة للغاية، إضافة إلى الأسير مصطفى البنا من قطاع غزة والذي تعرض لنوبة قلبية.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن ثلاثين أسيرا انضموا للإضراب مساندة ودعما للأسرى الاداريين في سبيل تحقيق مطالبهم المتمثلة بإنهاء الاعتقال الاداري.

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قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن الادارة الامريكية تواصل دعم حكومة الاحتلال من خلال منحها الضوء الاخضر اقامة المزيد من المستوطنات وتسمين القائم منها ودعم المستوطنين بهدف خلق واقع جغرافي جديد يحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية .

وأضاف عساف في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن البؤر الاستيطانية التي يواصل الاحتلال انشاؤها ، تهدف إلى السيطرة على مصادر المياه، وترسيم حدود المناطق التي سيتم الاعلان عنها لاحقا من قبل حكومة اليمين المتطرف لضمها ، الامر الذي يؤدي الى انهيارا تاما لعملية السلام.

واوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن وضع الاحتلال الاسرائيلي لكاميرات مراقبة منذ عام 2016 ، على كافة الطرق والشوارع تهدف الى توفير دعم معلوماتي للمستوطنين وفرض مزيد من السيطرة على هذه الطرق واقامة مزيد من المستوطنات.

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اعلن محافظ القدس عدنان غيث القدس المحتلة مدينة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال التهويديه لكل ما هو مقدسي وجرائمها المتكررة على المقدسيين من خلال هدم بيوتهم وفرض ضرائب على التجار وتضيق الخناق عليهم واغلاق محالهم التجارية ومحاصرة البلدة القديمة .

وحذر غيث في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، من تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد المقدسيين بشكل اصبح يرتقي لجرائم حرب.

واتهم محافظ القدس وزارة السياحة في حكومة الاحتلال بالعمل على ابعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغير معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من مواطنيها.

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أكد وزير العدل د. محمد الشلالده ، أن اللجنة الوزارية التي شكلت على مستوى مجلس الوزراء تواصل أعمالها، من اجل وضع اليات قانونية وجنائية لمحاسبة سلطات الاحتلال التي تمارس ابشع الجرائم بحق ابناء شعبنا من هدم للمنازل وسرقة الاموال ،داعيا المواطنين الى تقديم ملفاتهم امام القضاء الوطني.

وطالب شلالده في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية بتشكيل لجان قانونية وجنائية لمحاسبة اسرائيل اضافة الى تفعيل اللجنة القانونية التي شكلت عقب نشوب حريق في المسجد الاقصى المبارك وذلك تنفيذا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 .

واوضح وزير العدل د. محمد الشلالدة ان اللجان القانونية لا تقتصر على اللجان الوطنية بل نحتاج الى اليات قانونية لمحاسبة اسرائيل امام الاختصاص القضائي واليات جنائية لمحاسبتها امام المحكمة الجنائية الدولية .