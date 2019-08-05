اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 5-8-2019

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قال مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون انه تم اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة الأونروا والتي عرضت على القيادة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الخميس الماضي.

واضاف حنون في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين، انه سيتم البدء بالإجراءات التنسيقية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة لقطع الطريق على الادارة الأمريكية وحكومة الاحتلال والحيلولة دون تمرير مخططها لإنهاء عمل الأونروا وعدم تجديد تفويضها موضحا ان الخطة ترتكز على جدية المجتمع الدولي لرفع نسبة التصويت في تشرين ثاني القادم لتجديد التصويت لتجاوز العقبات الأمريكية.

واكد مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون أن هناك مسارا آخر للتحرك عبر الجهد الجماهيري والوقفات سواء داخل فلسطين أو خارجها الأمر الذي يجري التحضير له، بالإضافة للجهود الرسمية المتواصلة لاستمرار وكالة الأونروا بعملها وتقديم خدماتها.

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اعتبر رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية عمر عوض الله عدم ادراج اسرائيل في قائمة العار فشلا ذريعا وسقطة سياسية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش…

وأضاف عوض الله لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين، بأن رفض غوتيرش ادراج اسرائيل في هذه القائمة، رسالة سيئة بأن غوتيرش ومجلس الأمن خضع لضغوطات واشنطن لا سيما وان اليونيسف وممثلة الامين العام للأطفال والنزاعات المسلحة قدمتا تقارير دولية موثقة تؤكد انتهاك اسرائيل لحقوق الطفل ووجوب ادراجها على قائمة العار ومحاسبتها…

واوضح عوض الله ان المؤسسات الفنية المسؤولة عملت منذ عام على توثيق كل انتهاكات الاحتلال لأحكام قرار مجلس الامن المتعلق بخطف وقتل وتشويه وقصف للمدارس والمستشفيات وقطع المساعدات الانسانية .

وأكد عوض الله ان وزير الخارجية د. رياض المالكي بعث رسالة الى غوتيرش يطالبه بتفسير ما حدث ومعرفة حججه في رفض ادراج الاحتلال على القائمة مشيرا الى انه طلب أيضا من بعثتنا في الامم المتحدة بالتحرك بشكل سريع والتعبير عن استيائنا عما ورد من الامين العام باعتبار ذلك افلاتا من العقاب وتشجيعا للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات…

وعن التحركات الدبلوماسية للضغط على الامم المتحدة لإدراج اسرائيل على قائمة العار قال عوض الله ان الخارجية تتابع عن كثب التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة للتحقيق التي تم تأسيسها في مجلس حقوق الانسان مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية خاصة وان مخرجاته تحدثت عن ضرورة تسليمه للجنائية لتقوم بمساءلة اسرائيل وجيشها لتعمده وقصده في ارتكاب جرائم ضد الاطفال ما يشكل جريمة حرب.

وأضاف عوض الله ان بداية العام القادم ستشهد اطلاق حملة دولية لحماية حقوق الطفل الفلسطيني بالتزامن مع تقديم فلسطين لتقريرها الدوري امام لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل.

وقال عوض الله ان محاولة دولة فلسطين الذهاب الى مجلس الامن جاءت بسبب ان هناك دولا عليها مسؤوليات وواجبات يجب ان تتحملها مشيرا الى ان 14 دولة وافقت على ادراج اسرائيل على قائمة العار و 47 دولة ادانت انتهاكاتها ضد شعبنا وهذا يعني ان هناك اجماعا دوليا على مطالبة الدول بمحاسبة اسرائيل خاصة بعد هدمها لمنازل المواطنين في وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة…

وأكد عوض الله ان مجلس حقوق الانسان سيعقد جلسة في سبتمبر المقبل محورها الاساسي هو ما تقوم به اسرائيل في ترسيخ نظامها الاستعمار والإحلالي في اراضي دولة فلسطين.. مشيرا الى بذل مزيد من الجهود لحث دول العالم للذهاب الى الجمعية العامة مرة اخرى لإدانة اسرائيل وادراجها على قائمة العار…

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شرع 40 اسيرا في معتقل النقب الصحراوي بإضراب اسنادي جديد مع الاسرى الـ8 المضربين عن الطعام اليوم عقب انتهاء الدفعة الاولى من البرنامج الاسنادي اضرابها والتي ضمت 20 اسيرا، حسبما اعلن لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين، مدير نادي الاسير عبد العال العناني.

واشار العناني الى ان ثمانية أسرى في السجون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسرى محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية، وهم مضربون منذ (36) يوماً وسط ظروف صحية صعبة داخل عزل معتقل نيتسان الرملة .

على ذات الصعيد اكد مدير نادي الاسير ان مفاوضات جارية مع ادارة سجون الاحتلال في سجن عوفر تدعو للاستجابة الى مطلب اعادة الاسرى الذين تم نقلهم امس لسجن جلبوع والنقب وعدهم 5.

واوضح العناني انه تم نقل 5 اسرى من القيادات التنظيمية تنفيذا لأمر الشاباك وذلك عقب اقتحام القسمين 20 و19 الخاص بالأشبال، مشيرا الى ان عمليات المداهمة والتفتيش استمرت لعدة ساعات حتى مساء امس.

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اعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن الحملة التي تشنها جماعات الهيكل المزعوم باقتحاماتها للأقصى ودعوة أنصارها للمزيد من الاقتحامات بمناسبة ما يسمى خراب الهيكل، تأتي بالتزامن والتساوق مع انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس المحتلة من عمليات هدم في حي وادي الحمص ومصادرة للأراضي.

وحذر الشيخ حسين في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين، من مساعي جماعات الهيكل المزعوم التي تعمل على فرض واقع جديد في الأقصى وصولاً لرفع يد الأوقاف الاسلامية عن المسجد، لتتدخل هي في شؤونه الإدارية والإعماريه وكل ما يتعلق به لبسط السيطرة عليه. مؤكدا في السياق ذاته أن المسؤولية عن ادارة شؤون الأقصى هي مسؤولية الأوقاف الاسلامية، الأمر الذي تتبناه الحكومة الأردنية أيضاً.

وقال الشيخ حسين إن المسجد الأقصى اسلامي، وبالتالي فإن المسؤولية عن حمايته ورعايته هي مسؤولية جماعية على كل المسلمين دول وحكومات وشعوب، داعياً المسلمين في كل أنحاء العالم أن يهبوا للدفاع عن الأقصى.

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قال رئيس لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص حماده حماده إن محكمة الاحتلال ستعلن ردها اليوم على الاستئناف الذي قدمه أحد محامِي المتضررين من قرارات هدم ما تبقى من منازل مخطرة بالهدم في الحي، متوقعاً في السياق أن يكون الرد سلبياً.

وثمن حمادة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين، الحراك الشعبي المساند والمتضامن مع المتضررين من قرارات الاحتلال بهدم منازلهم في حي وادي الحمص عبر الاعتصامات واقامة صلاة الجمعة في الحي

وبخصوص لقاء لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص مع رئيس الوزراء محمد اشتية، أوضح حمادة انه تم اطلاع رئيس الوزراء على تفاصيل ما جرى في الحي خلال الفترة الماضية من عمليات الهدم ومصادرة الاحتلال للأرض فيما بعد، مؤكدا على استمرار الحراك القانوني بكل أبعاده.

وأكد حمادة أن رئيس الوزراء وعد بتعويض المتضررين في الحي في الفترة القريبة، بعد أن تنتهي عملية التقييم لما حدث من أضرار، مشيرا في السياق أن اشتية قال إن القيادة ستتعامل مع كافة أراضي الضفة على أنها مناطق “أ” وذلك في ظل تنكر سلطات الاحتلال لكل الاتفاقيات وتعاملها مع المناطق كافة على أنها “ج”.

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تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين مئتين وثلاثة وخمسين شهيدا في مقابر الارقام وخمسة واربعين اخرين في ثلاجاتها…

وقالت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشُّهداء ، سلوى حمّاد لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين، ان الجهود الشعبية والرسمية للأفراج عن الجثامين مستمرة لتدويل قضيهم مشيرة الى ان وزارة الخارجية اعدت خطة للمطالبة بالإفراج عن جثامينهم…

واعلنت حماد ان اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف في السابع والعشرين من الشهر الجاري سيشهد عدة فعاليات شعبية لإحياء هذا اليوم ولتضافر جهود الحملة الوطنية وعائلات الشهداء للمطالبة في الافراج عنهم …

في السياق أشارت حماد إلى ان عائلتي الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج تواصلان جهودهما على كافة المستويات للإفراج عن جثماني ابنيهما مشيرة الى ان محاكم الاحتلال لم ترد حتى اللحظة على مطالبات محامي العائلتين…

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