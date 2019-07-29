اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 29-7-2019

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اكد مدير دائرة الطب الوقائي في دائرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة علي عبد ربه ان الوزارة لم تسجل اي اصابات جديدة منذ العام 2016 لالتهاب الكبد الوبائي مشيرا الى ان الوزارة حققت من خلال برنامج التطعيم الذي ادخلته لفلسطين ما تسعى اليه منظمة الصحة العالمية للحد والتخلص من هذا الوباء.

واشار عبد ربه في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، لمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي الى ان هذا الوباء ثاني اخطر مرض ومسبب للموت في العالم بعد السل ويعاني منه 325 مليون شخص ويتسبب سنويا بوفاة مليون و400 الف شخص، موضحا ان منظمة الصحة العالمية وضعت خطة مستقبلية للقضاء عليه كليا.

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أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني أن الحكومة وهي الذراع التنفيذي لمنظمة التحرير بدأت سلسلة إجراءات متعلقة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصالح واحتياجات شعبنا .

وأوضح الفتياني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أن الحكومة تواصل إعداد الخطط والبرامج بهدف شل يد اسرائيل عمليا في السيطرة على مقدرات شعبنا وعدم الاستسلام لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه سواء في القدس أو فلسطين بأكملها.

وشدد الفتياني على أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي في أدنى مستوياتها لأنه لا فائدة من التواصل مع اسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة شريكتها في احتلال شعبنا مبينا فيما يخص العلاقة الاقتصادية معها أن الحكومة تبذل جهودا لإنهاء هذه العلاقة سواء من خلال وقف التحويلات الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة في إطار الاتفاقات الأخيرة مع كل من الاردن والعراق في مجالات الطاقة والوقود.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إن المقاطعة الاقتصادية هي عنوان مهم في هذه المرحلة وتوضع تفاصيله من قبل الحكومة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك عن الاحتلال موضحا أن شعبنا قادر على التأثير عبر وضع قائمة بأسماء الشركات والسلع الإسرائيلية التي تدخل فلسطين والاستغناء عنها ببديل وطني أو أجنبي.

وفيما يتعلق بالاتصالات الأمنية مع إسرائيل، شدد الفتياني على أن هذه الاتصالات أيضا في أدنى مستوياتها وتقتصر فقط على احتياجات شعبنا في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال ودون ذلك لا يمكن لأحد الادعاء بوجود علاقة أمنية ما بين فلسطين وإسرائيل بمعنى العلاقة الأمنية المتعارف عليها بين الدول.

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قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار ان قرار السيد الرئيس محمود عباس وقف الاتفاقيات مع الاحتلال أنهى المزايدات الباطلة لبعض التنظيمات مثل حركة حماس التي تواصل التنسيق مع الاحتلال بشأن التهدئة…

وأكد مسمار لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان قرار السيد الرئيس يلبَي قرارات المجلسين المركزي والوطني ونبض الشارع الفلسطيني…

ودعا مسمار الدول العربية الى تنفيذ وعوداتها بشأن شبكة الامان العربية التي تعهدت بتقديمها اكثر من مرة وقرارات القمم الاسلامية لإنهاء الحصار عن شعبنا خاصة بعد قرار ترامب قطع الالتزامات المالية التي تقدمها واشنطن لشعبنا وقرصنة الاحتلال لأموال الضرائب…

وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية طالب مسمار الاشقاء المصريين بالسرعة في تنفيذ الوحدة الوطنية وانهاء الانقلاب مشيرا الى ان حركة فتح ومنظمة التحرير تبذلان جهودهما لمواجهة المرحلة المقبلة والصعبة والتي تتطلب انهاء الانقسام وعودة حركة حماس للشرعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير…

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اعتبر عضو الجبهة العربية للتغيير اسامة السعدي انضمام حزب التجمع الوطني الديمقراطي للقائمة المشتركة لخوض الانتخابات المقررة في السابع عشر من سبتمبر أيلول المقبل، وذلك لتعزيز التمثيل العربي وفي اطار التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية خاصة صفقة القرن.

وقال السعدي لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، إن الإطار الوحدوي الذي تم تشكيله سيتصدى لأي محاولات لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية مؤكدا أن الوضع داخل اراضي عام ثمانية واربعين بحاجة إلى التغيير الذي لن يكون إلا بالوحدة وتكثيف التمثيل العربي في الكنيست..

وأضاف السعدي أن هناك ملفات عديدة ستكون على جدول اعمال القائمة المشتركة مثل العنف والجريمة وهدم المنازل خاصة في النقب وعرعرة اضافة إلى العنصرية الاسرائيلية داخل اراضي 48.

ودعا السعدي جماهير شعبنا في الداخل للمشاركة في التصويت خاصة بعد تلبية نبض الشارع بالذهاب للانتخابات بقائمة عربية موحدة..

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يواصل عشرة اسرى اضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الاداري .

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان هناك حوارات تجري بين ثلاثة اسرى وادارة سجون الاحتلال للوصول الى اتفاق ينهي اضرابهم مقابل انهاء اعتقالهم الاداري.

واوضح عبد ربه بان اقدم الاسرى المضربين هم محمد ابو عكر ومصطفى حسنات من مخيم الدهيشة وحذيفة حلبية من بلدة ابو ديس .

من جهة ثانية اشار عبد ربه الى ان حوارات تجري ما بين ادارة سجون الاحتلال والاسرى لتطبيق الاتفاق بإزالة اجهزة التشويش وتركيب الهواتف العمومية بأقسام الاسرى .