اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 28-7-2019

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حذر عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان فخري أبو دياب من مخطط لسلطات الاحتلال يهدف لتهويد حي وادي الحمص والأحياء المجاورة عبر احاطتها بالمستوطنات وذلك لإحداث خلل في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين والحيلولة دون تمدد الأحياء العربية في القدس وتواصلها لإجبار المقدسيين على الرحيل.

وقال أبو دياب في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، إن هذا المخطط الاحتلالي يأتي في اطار ما يسمى غلاف البيت المقدس الذي يطال أحياء وبلدات برمتها في القدس المحتلة منها حي وادي الجوز والشيخ جراح وبلدة سلوان والصوانة من خلال احاطة البلدة القديمة بالمستوطنات وربطها مع الخط الأخضر في القدس الغربية لطمس معالم حدود عام 67.

واوضح أبو دياب أن سلطات الاحتلال تنفذ فعليا مخططاتها في القدس بالاستيلاء على المنازل، ومنها في حي الشيخ جراح وكُبّانية أم هارون حيث هناك اخطارات بالهدم لمئة وثمانية عشر شقة سكنية بحجج وذرائع مختلفة بالتزامن مع عزمها إقامة 387 وحدة استيطانية جديدة ومسح أي أثر عربي في المنطقة.

وأشار أبو دياب في السياق إلى مساعي الاحتلال لإقامة اربعة أنفاق في أربعة شوارع رئيسية في العاصمة المحتلة أحدها لتكملة مشروع القطار الخفيف بين الشطرين الشرقي والغربي في المدينة ولتهيئة ضم المناطق ضمن مخطط ما يسمى القدس الكبرى.

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اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د واصل أبو يوسف قرار السيد الرئيس محمود عباس وقف العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال مرحلة جديدة، تتطلب تكاتف الكل الوطني لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية.

وقال أبو يوسف لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، إن الخطوة التالية بعد هذا القرار الهام تكمن بالالتزام الكامل بكل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القيادة، ومواجهة كل اجراءات الاحتلال؛ لإنجاح القرارات التي تم اتخاذها ومن ضمنها الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن برنامجَ الفعاليات الموحد سيتم الاعلان عنه في الأيام القادمة.

وشدد أبو يوسف على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وفقا للاتفاق المُوقع عام 2017 الذي لا بد أن يشكل عاملاً هاماً في مواجهة الاحتلال وكل اجراءاته بما فيها أموال المقاصة التي لا يمكن أن نستلمها منقوصة، مطالبا في السياق ذاته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين.

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أعلنت العضو العربي في الكنيست عايدة توما انضمام ثلاثة أحزاب للقائمة العربية المشتركة ، مشيرة إلى أن القائمة بانتظار رد من التجمع الوطني اليوم عقب اجتماع اللجنة المركزية لحزبهم من أجل البت في عملية وشروط الانضمام.

وأشارت توما في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، إلى النجاح في تشكيل القائمة العربية رغم التحديات الكبيرة، لافتة إلى أن الظروف تحتم وجود مثل هذه القائمة لرفع نسبة تمثيل الجماهير العربية الفلسطينية والوقوف امام الهجمة اليمينية الفاشية على حقوق شعبنا في الداخل إلى جانب تشكيل قوة فاعلة سياسية للتصدي للمخططات والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وتسعى لتكريس الاحتلال والاستيطان.

وقالت العضو العربي في الكنيست عايدة توما ن معركة الانتخابات الاسرائيلية هذه صعبة ومصيرية ومفصلية، داعية كافة القوى السياسية والاجتماعية داخل المجتمع العربي لمساندة ودعم القائمة المشتركة، مؤكدة في السياق أن الأبواب مفتوحة للانضمام إليها.

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كشف وزير الزراعة رياض العطاري عن خطة تنموية شاملة ضمن توجيهات الحكومة تهدف الى تعزيز صمود المزارع لا سيما في الاغوار ناهيك عن تحقيق اوسع انتاجية ممكنة وزراعة اكبر مساحة من الاراضي وتطوير الموارد الزراعية وتمكين المزارعين للوصول الى اراضيهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقال العطاري في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، ان ما يجري في الاغوار هي سياسة احتلالية وخطوات ممنهجه لمصادرة الاراضي والاستيلاء عليها وتهجير اكبر عدد ممكن من المزارعين.

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قال سفير تونس في فلسطين الحبيب بن فرح ، إن بيت العزاء الذي افتتح في مدينة رام الله امس لاستقبال المعزين بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي ، يؤكد على مدى عمق العلاقة الاخوية بين فلسطين وتونس ، والتحام المشاعر بين الطرفين لتقاسم العزاء، مضيفا أن هذا المشهد ليس غريبا لان الشعب الفلسطيني يقف دائما وفيا لتونس .

وأكد بن فرح لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، ، أن تونس ستبقى حاملة للقضية الفلسطينية ونعتبرها قضية تونسية متأصلة في وجدان القيادة والشعب التونسي .

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اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر سلطات الاحتلال بتسميم الأسير الشهيد نصار طقاطقه ما أدى لتفاقم وضعه الصحي واستشهاده.

وقال أبو بكر لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجون الاحتلال ما أدى لاستشهاد عدد منهم.

من جهة ثانية أضاف أبو بكر أن ثمانية أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري. محذرا في السياق من اقدام الأسرى الاداريين في كافة سجون الاحتلال على الشروع في اضراب جماعي عن الطعام.

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قال رئيس لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر محمد بركة إن القدس تتعرض للاستهداف الأكبر واجراءات غير مسبوقة عبر حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 67 من خلال أجندتها الداخلية، لتهويد المدينة المقدسة ونزع هويتها العربية الفلسطينية الاسلامية والمسيحية.

وشدد بركة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، على أن حكومة الاحتلال تتنافس من خلال حزبيها الرئيسيين “الليكود وأزرق أزرق” على الاكثر تطرفا وتنكرا للشرعية الدولية على حساب حقوق شعبنا ودمه.

ودعا رئيس لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر إلى حراك شعبي ودبلوماسي للتصدي لإجرام دولة الاحتلال العنصرية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

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شدد نائب الامين العام لجبهة التحرير العربية محمود اسماعيل على اهمية قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الامر الذي يتطلب خطوات جادة تنسجم معه.

وقال اسماعيل لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، ان القيادة قررت تشكيل لجنة لدراسة الخطوات العملية لتنفيذ القرار ما يعني ان هناك خطوات في المجال السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والامني.

واضاف اسماعيل ان كل فعاليات العمل الوطني رحبت بقرار القيادة والسيد الرئيس وهذا الموقف يتطلب ترجمته على الارض من الانخراط في خندق المواجهة ضد الاحتلال .

ودعا نائب الامين العام لجبهة التحرير العربية الى تشكيل وفود تتوجه الى الامم المتحدة والمنظمات الدولية لاتخاذ قرارت وتنفيذها على الارض لوقف هجمة الاحتلال على ابناء شعبنا وارضنا.

وكانت القيادة قررت مساء الخميس وعقب اجتماعا عقدته في مقر الرئاسة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.

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