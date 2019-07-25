اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

تعقيبا على تبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارا حول وضع المرأة الفلسطينية، أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أن شعبنا قادر على انتزاع القرارات التي تنصف المرأة الفلسطينية.

وقال حمد في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، إن آلية تعاطي الدبلوماسية الفلسطينية وريادتها الحكيمة بتعليمات من السيد الرئيس محمود عباس تكللت بالنجاح في انتزاع هذا القرار بتحميل الاحتلال مسؤولياته اتجاه معاناة المرأة وما يقع عليها من اضطهاد وظلم على كافة الاصعدة.

واضافت حمد أن الاجتماع شدد على أن من يتحمل هذه المسؤولية بالإشارة إلى “سلطات الاحتلال” هو من عليه الانسحاب من الاراضي الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمرأة والطفل خاصة ولكافة المواطنين عامة.

وتبنت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مساء امس قرارا حول وضع المرأة الفلسطينية، اعتبرت فيه الاحتلال عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة ويحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية.

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برئاسة السيد الرئيس محمود عباس تعقد القيادة عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم اجتماعا طارئا لبحث اخر التطورات السياسية والميدانية واخرها جريمة الهدم في وادي الحمص جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، انه من المفترض ان يتم اتخاذ قرار ببدء تنفيذ قرارات المجلس المركزي خاصة المتعلقة بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا ان هناك قرارات جديدة سيتم اتخاذها بناء على التطورات السياسية في المنطقة وخاصة ما يتعلق بما يسمى بصفقة القرن وورشة البحرين.

واضاف محيسن ان حكومة الاحتلال بدأت في الآونة الاخيرة تصعيدا كبيرا باستهداف ابناء شعبنا في القدس والتي كان اخرها عملية هدم البيوت في وادي الحمص، مشيرا الى ان هذه خطوة غير مسبوقة ما يعني ان كل الارض الفلسطينية اصبحت مستباحة من قبل الاحتلال.

وكان المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو اردينة قال إن الاجتماع الطارئ الذي دعا له السيد الرئيس سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الاجراءات الاسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الاميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الاسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية.

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بناء على قرار من رئيس الوزراء د.محمد اشتية، أعلنت الحكومة عن ارجاع ضريبة الاملاك إلى البلديات بهدف تعزيز موازنتها في مواجهة اجراءات سلطات الاحتلال التعسفية.

وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن الوزارة أعدّت برنامجا تدريبا مع نهاية العام الجاري للبلديات حول آلية جباية ضريبة الأملاك والتخمين، مشيرا إلى أنه ستقوم تسع بلديات بجباية هذه الضريبة من خلالها فقط.

وأكد الصَّالح في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، أنه في حال نجح ذلك حسب ما هو مخطط له من قبل الوزارة سيجري تطبيق هذه الآلية العام القادم على كافة البلديات.

وبخصوص إطلاق الخطة الاستراتيجية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أشار وزير الحكم المحلي إلى أن هدف هذه الخطة هو النهوض بواقع قطاع البلديات ودعمها بعدة برامج، لافتا إلى الدعم الاوروبي لهذه الخطة التي تأتي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، من أجل دعم الهيئات المحلية وتعزيز الامكانيات المالية لهذه الهيئات لتقديم الخدمة الافضل لكافة أبناء شعبنا.

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