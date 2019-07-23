اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 23_7_2019

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يعقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسة مفتوحة في نيويورك حول الاوضاع في الشرق الاوسط وان اجتماع اليوم سيخصص فقط للحديث عن ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات في مدينة القدس وخاصة جرائم هدم المنازل في وادي الحمص بصور باهر جنوب القدس المحتلة …

وقال رئيس الإدارة العامة للامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الانسان في وزارة الخارجية عمر عوض الله في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، انه سيصار اليوم الى بذل جهود في مجلس الامن لاستصدار بيان واضح حول ما يجرى في القدس مشيرا الى امكانية التوجه الى مجلس الامن لاحقا لاستصدار قرار منه بهذا الخصوص ..

وردا على سؤال حول ما اذا افشلت الادارة الأمريكية اصدار بيان من مجلس الامن هل سيتم التوجه للجمعية العامة قال عوض الله ان الذهاب الى الجمعية العامة جزء من خيارات التحرك وان ذلك سيتحدد بعد اجتماع للقيادة واعلان قراراتها بهذا الخصوص..

واوضح عوض الله ان الحراك الان يجب ان يكون نحو محاسبة اسرائيل ومعاقبتها بشكل مباشر.

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أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن على ضرورة عدم الالتزام في اي اتفاق مع اسرائيل ما لم تلتزم بالقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها.

وقال محيسن في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، انه لا يجوز الالتزام في الاتفاقيات من جانب واحد بعد خرق وتمرد اسرائيل لاتفاق اوسلو وهدم حي وادي الحمص المصنف في مناطق “أ” التي تخضع للسيادة الفلسطينية الكاملة.

وشدد محيسن على ضرورة ضرب الاقتصاد الاسرائيلي كرد على جريمة هدم حي وادي الحمص من خلال مقاطعة بضائع الاحتلال داعيا جهات الاختصاص باتخاذ الية واضحة لذلك.

ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من الحكومة وجهات الاختصاص بتحديد قائمة باسم البضائع الاسرائيلية المتواجدة في الاسواق الفلسطينية وتسليم تلك القوائم للجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني ومن ثم اعطاء مهلة لأصحاب المحلات لإفراغ البضائع الإسرائيلية منها والا يتم افراغها بالقوة وتوزيع تلك البضائع على العائلات المستورة..

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أعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد صبح إلى أن اجتماعات المجلس في دورته السادسة خرجت بسلسلة من القرارات الداخلية والتوصيات التي تتناسب وحجم التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وآخرها ورشة المنامة وما تسمى بصفقة القرن.

وقال صبح في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، إن دورة المجلس جاءت في ظروف صعبة تمر بها المدينة المقدسة والجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق وادي الحمص، ما دفع المجلس بوقف أعماله وارسال وفد برئاسة رئيس لجنة المقاومة الشعبية عبد الاله الأتيرة إلى الحي ورفع بيان مباشر ليتم متابعته مع الحكومة.

وأشار صبح إلى أن هناك قرارات تتعلق بالنظام الداخلي لحركة فتح وتشكيل المجلس الاستشاري وأعمال داخلية للمجلس الثوري ولجانه، إلى جانب قرارات تفصيلية حول القدس وغزة والوحدة الوطنية والحوار داخل منظمة التحرير وحول المقاومة الشعبية.

وأوضح صبح بأن البيان الختامي الذي سيصدر خلال الساعات المقبلة فيه العديد من النقاط الرئيسية التي تحدد الثوابت التي ركز عليها السيد الرئيس محمود عباس في الكلمة الافتتاحية للمجلس وهي وحدة الموقف الوطني الفلسطيني والشعبي ورفض مؤامرة ما تسمى بصفقة القرن.

وأضاف عضو المجلس الثوري أنه تم التوصل إلى برامج وآليات عمل بما يتعلق بقضية القدس من خلال توحيد القرار الاداري والمالي وتفعيل أمانة القدس والعمل على الصناديق العربية والاسلامية والتصدي لتسريب العقارات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

كما أكد صبح على أهمية الحفاظ على المجلس الاستشاري الاطار الهام لحركة فتح والاتفاق على آليات تشكيل المجلس وتحديد العضوية فيه، مشيرا إلى أنه لن يعقد اجتماعات رسمية حتى الدورة القادمة للمجلس الثوري.

وأعلن أنه لن يتم إضافة أعضاء جدد للمجلس الثوري، في حين تم انتخاب خولة الازرق نائبا لأمين السر وجمال الديك رئيسا للجنة الرقابة المالية.

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يواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا للاعتقال الاداري بحقهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، ان الاوضاع الصحية للأسرى المضربين تتدهور بشكل ملحوظ خاصة الاسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ ثمانية وثلاثين يوما حيث يعاني من التقيؤ والنقص الحاد في الوزن…

وحول تسليم جثمان الشهيد الاسير نصار طقاطقه من بيت لحم والذي ارتقى في سجون الاحتلال قبل سبعة ايام قال ابو بكر ان الهيئة امهلت ادارة السجون ثمان واربعين ساعة لتحديد موعد تسليم جثمانه مشيرا الى ان الهيئة ستتوجه الى القضاء لاجبار الاحتلال على تسليمه لم يحدد الاحتلال موعد التسليم في هذه المدة…

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شدد وزير شؤون القدس فادي الهدمي على ان المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي وادي الحمص وشردت عائلات باكملها جريمة حرب ولم تكن لتحصل لولا الصمت الدولي على الاحتلال ورجائمه.

واوضح الهدمي في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي والتي تعتبر نفسها فوق القانون استهدفت المدنيين العزل حسب الاتفاقيات الدولية وحسب القانون والمواثيق الدولية.

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أكد نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر ، أن النقابة أصدرت بيانا طالبت فيه كل النقابات العربية باتخاذ موقف حازم وقرارات حاسمة تجاه من يقوم بالتطبيع مع اسرائيل ، ووضعه ضمن القائمة السوداء ، مشيرا إلى أن الحراك الذي تقوم به النقابة تدعمه وتسانده بشكل كبير النقابات العربية.

وأشاد أبو بكر في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، بالالتفاف العربي والفلسطيني الواسع حول موقف النقابة وبالحراك الإعلامي العربي الواسع خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا بدوره أثر بشكل واضح في الرأي العام العربي ، مشيرا إلى أن اسرائيل فشلت في اختراق الإعلام العربي والفلسطيني .

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دعا وزير العدل د. محمد شلالدة، المواطنين المتضررين من عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق المباني والمنشآت في حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، إلى المسارعة في اللجوء الى القضاء الفلسطيني لاتخاذ المقتضى القانوني وعليه تنعقد المسؤولية إما بجبر الضرر أو من خلال المسؤولية الجنائية الفردية.

وأوضح شلالده في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، بأن الموقف القانوني واضح والاحكام القضائية امام القضاء الفلسطيني مستندة للتشريعات الوطنية اولا والى التشريعات والمعاهدات الدولية ثانيا والتي أصبحنا جزءا لا يتجزأ منها.

وكشف د. الشلالدة عن مسألة بالغة الأهمية بأن هذه الاحكام التي تصدر بحق المجرمين اذا لم تطبق امام الجانب الاسرائيلي يأتي دور الاختصاص التكميلي أمام الجنائية الدولية ليكون دليل جنائي شديد امام المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن شعبنا استنفذ كامل الاجراءات الوطنية والدستورية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين الأمر الذي ستأخذ به المحكمة الدلية باعتبارنا طرف فيها.

وشدد د. شلالدة على أن ما يجري في وداي الحمص من هدم للبيوت يعتبر وفق القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان جريمة حرب يعاقب عليها القانون وتنعقد المسؤولية الدولية والجنائية وبالتالي فإن موقف القانون الدولي الانساني واضح حتى في ظل ابرام اتفاقية اسلو.

وأشار وزير العدل إلى أننا نخضع لقانون الاحتلال الفردي وبشكل خاص اتفاقية جينيف الرابعة عام 49، وبالتالي فإن دولة الاحتلال ملزمة بالتقيد بواجباتها باتجاه السكان المدنيين والجرائم التي ترتكب بحقهم وفقا لاتفاقية لاهاي أيضا التي حسمت هذا الموضوع.

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