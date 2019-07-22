اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 22-7-2019

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أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن وفدا رئاسياً من منظمة التحرير برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد سيصل سوريا اليوم في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أن هذه الزيارة سيتم خلالها البحث مع القيادة السورية في لقاءات سياسية وأخرى ذات طابع خاص مواصلة الجهود لإعادة بناء مخيم اليرموك وعودة النازحين إليه وتحسين ظروف أبناء شعبنا في المخيمات السورية.

وثمن عضو تنفيذية المنظمة الموقف السوري الرافض لصفقة القرن وورشة البحرين، مطالبا في السياق بموقف عربي موحد وداعم لفلسطين في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

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وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف عملية الهدم الواسعة التي تنفذها سلطات الاحتلال في حي وادي الحمص في القدس المحتلة بسياسةَ التطهير عرقي والجماعي بحق المواطنين ومحاولةً لتغيير معالم هذه المدينة انطلاقا من الضوء الأخضر من قبل الادارة الأمريكية للاحتلال.

وطالب أبو يوسف في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، دول العالم أجمع بموقف جاد وحقيقي لحماية شعبنا سيما في القدس المحتلة ورفض كل ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وشرعنة القوانين العنصرية.

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وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني جرائم الهدم في حي وادي الحمص محطة جديدة من جرائم الاحتلال التي تختلف عن السابق حيث لم تُعطَ المحاكم أي فرصة وإنما حسمت أمرها لرفض أي استئناف، وأصبحت القضية قضيةَ هدمٍ بالجملة.

وطالب الحسيني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا لمواجهة هذا التصعيد الخطير في القدس، لأن ما جرى اليوم هو البداية وسيتبع ذلك جرائم هدم تطال حياء بكاملها على طول منطقة جدار الفصل العنصري.

ودعا الحسيني أبناء شعبنا إلى حراكٍ بأشكال مختلفة في كافة أحياء القدس المحتلة لإعلان الصوت عاليا أمام فاشية الاحتلال وعنصريته.

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يواصل سبعة اسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم الاداري في سجون الاحتلال اقدمهم الاسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ سبعة وثلاثين يوما…

وحذّر المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه من تدهو الوضع الصحي للاسرى المضربين مشيرا الى ان الاسير عز الدين الذي يعاني من نقص حاد في الوزن وصل الى خمسة عشر كيلو بدا بتقيؤ الاحماض ويعاني من الدوخة والاعياء وبات لا يقوى على الحركة بانتظام في مؤشر لتدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وقال عبد ربه ان الاسير احمد زهران المضرب عن الطعام منذ شهر يعيش في ظروف صحية سيئة للغاية اضافة الى تدهو الوضع الصحي للاسرى محمد أبو عكر ومصطفى الحسنات وحسن الزغاري من مخيم الدهيشة وحذيفة حلبية من بلدة أبو ديس كما ان الاسير اسلطان خلوف من بلدة برقين في محافظة جنين المضرب عن الطعام منذ اسبوع يعاني من مشاكل في التنفس…

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هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم ثماني بنايات في حي واد الحمص في صور باهر في القدس المحتلة في عملية هدم واسعة تطال ستة عشر بناية، حسب ما أفاد رئيس لجنة الدفاع عن الحي حمادة حمادة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين .

واضاف حمادة بأن نحو 1500 جندي احتلالي مدججين بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحموا الحي وقاموا بزرع المتفجرات منذ فجر اليوم ومنعوا سيارات الاسعاف والمواطنين من الوصول إلى الحي بعد اعلان صور باهر منطقة عسكرية مغلقة.

واعتبر حمادة هدم الحي كارثة وجريمة انسانية تضاف إلى سجّل جرائم الاحتلال في العاصمة المحتلة.

الى ذلك افاد مراسل “صوت فلسطين” في القدس محمد عبد ربه ان المئات من جنود الاحتلال طردت المواطنين من منازلهم تحت تهديد السلاح منذ ساعات الفجر في وقت منعت الصحافيين والمواطنين من الاقتراب من الحي.

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اعتبر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم شروع الاحتلال بهدم عدد من المباني في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بانها أكبر جريمة هدم وتطهير عرقي تجري في المدينة المقدسة لتهجير مئات العائلات من بيوتها بغطاء وحماية أمريكية.

وطالب ملحم في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، المجتمع الدولي بضرورة المسارعة لتوفير الحماية الدولية للمواطنين العزل في القدس أمام آلة البطش الاسرائيلية التي تعمل على تهجيرهم بهدف مصادرة اراضيهم والتوسع الاستيطاني.

وقال ملحم إن الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس سترسل رسائل عاجلة لجميع الجهات المعنية للتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة، مؤكدا بأن هذه المباني تقع في المنطقة “أ” وحصلت على التراخيص.

ومن جهة ثانية – نفى المتحدث باسم الحكومة التوصل إلى حل مع دولة الاحتلال بشأن اقتطاعها أموال شعبنا، فيما جدد التأكيد بأن السلطة لن تستلم الاموال منقوصة فلسا واحد والمسألة قضية كرامة وطنية وحقوق لا يمكن التنازل عنها.

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اكد ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين احمد الرويضي ان هدم الاحتلال لحي واد الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة كشف الوجه الحقيقي للاحتلال وعنصريته داعيا للتوجه الحقيقي والفوري لمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال ومؤسساته…

وأعرب الرويضي عن خشيته من ان يكون هدم حي واد الحمص مقدمة لهدم احياء اخرى في المدينة المقدسة منها حي البستان والشيخ جراح وواد الربابة مشيرا الى ان الهدم اكبر جريمة يرتكبها الاحتلال في المدينة المقدسة…

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طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين في دولة الاحتلال عن جريمة هدم حي وادي الحمص في القدس المحتلة والتي تدخل في اطار التطهير العرقي ومساس واضح بحق الناس في العيش.

وقال عريقات في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان هناك تحرك نحو مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومؤسسات الأمم المتحدة التي كانت اعتبرت كل ما تقوم به سلطات الاحتلال يأتي في اطار الدفاع عن النفس حسب ادعائها، رغم كون كل هذه الانتهاكات والجرائم مخالفة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بتصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات ومفادها أن الأراضي الفلسطينية متنازع عليها وليست أراض محتلة واستبدال الضفة بمصطلح يهودا والسامرا، دعا عريقات الى مواجهة كل ذلك بتوحيد صفوفنا وانهاء الانقسام الذي بات ثغرة يتحدث منها غرينبلات ويستغلها.

وأعرب عريقات عن استغرابه من نية مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنير زيارة اسرائيل وعدد من الدول العربية الأسبوع المقبل لمناقشة ما تسمى صفقة القرن، مضيفاً أنه من غير المعقول أن يناقش شأنٌ خاص بالفلسطينيين في غيابهم.

وأوضح أمين سر تنفيذية منظمة التحرير أن يجري الآن وضمن صفقة القرن تدمير مبادرة السلام العربية وتطبيع عربي مع اسرائيل من جهة، ومحاولة الغاء قضية اللاجئين والبحث عن لجنة لتوطينهم، داعيا في السياق الدول العربية عدم الالتقاء مع الادارة الأمريكية.