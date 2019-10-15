اخبار فلسطين اليوم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وسهي رصرص وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 15-10-2019

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يتوجه السيد الرئيس محمود عباس اليوم الى المملكة العربية السعودية لعقد لقاء قمة مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان غدا الاربعاء في الرياض.

وشدد سفير فلسطين في السعودية بسام الاغا في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، على اهمية هذه الزيارة التي تأتي ضمن التواصل المستمر بين القيادتين لبحث اخر المستجدات الفلسطينية امام صلف دولة الاحتلال وانتهاكاتها بحق شعبنا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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حذر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس من خطورة اتساع رقعة اعتداءات عصابات المستوطنين على المواطنين واراضيهم في موسم قطف الزيتون مشيرا الى ان هذه الاعتداءات سجلت منذ بداية الموسم واحدا وعشرين اعتداء.

واضاف دغلس في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، ان تصاعد الاعتداءات يؤكد محاولات عصابات المستوطنين افشال موسم الزيتون في كافة المحافظات .

واوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ان كافة المزارعين واللجان الشعبية في حالة استنفار للتصدي لأية محاولة لسرقة قطاف الزيتون من قبل عصابات المستوطنين، داعيا المواطنين الى الذهاب لأراضيهم كجماعات بالتنسيق مع المجالس القروية لمواجهة خطر المستوطنين.

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أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عن توجه الحكومة قريبا لعدد من الدول من بينها الكويت والسويد وألمانيا والأردن ضمن خطة الحكومة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وفيما بتعلق باستيراد العجول من الخارج، أشار العسيلي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، إلى أن الحكومة تمارس حقها الطبيعي حينما تقوم بذلك، بهدف تأمين بضائع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطن، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار اللحوم.

وأوضح وزير الاقتصاد الوطني في هذا الإطار أن اتفاقية باريس الاقتصادية تسمح بذلك دون الحصول على تراخيص.

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حذر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري ابو بكر من تدهور الاوضاع الصحية للأسرى الستة المضربين عن الطعام وأقدمهم الاسير احمد غنام المضرب منذ اكثر من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن فشل المفاوضات يعود إلى تعيين مسؤول جديد في مصلحة سجون الاحتلال يرفض المفاوضات مع ممثلي الحركة الأسيرة.

وأوضح أبو بكر لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، أن الحالة الصحية للأسير سامي ابو دياك تسوء يوما بعد يوم عقب رفض إدارة السجون الإفراج عنه بحجة قرار الكنيست القاضي بعدم الإفراج المبكر عن أي معتقل، مشيرا الى أن الوضع الصحي للأسير سامر العربيد سيئ ولا يزال في مشفى هداسا مكبل بسريره رغم فقدانه الوعي.

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