اخبار الظهيرة من فلسطين وإجماع علي رفض ورشة المنامة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أخبار الظهيره من صوت فلسطين 26-2-2019

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اعتبر الدبلوماسي الروسي فاتش سلاف ماتوزوف ورشة البحرين خطوة خاطئة تعمل على زيادة الازمة في الشرق الاوسط وتجعلها اكثر تعقيدا .

واكد ماتوزوف في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم ، ان ترامب وكوشنير اختاروا طريقا نهايته الفشل وانه لا حلول في ظل غياب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى راسهم السيد الرئيس محمود عباس .

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أعلن أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح أن هنالك اتصالات يجريها السيد الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لتحديد الموعد المناسب لعقد المجلس المركزي خاصة بعد الاتصالات والزيارات الواسعة التي أجراها سيادته وسيجريها في ظل التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية .

وأشاد صبيح في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم ، بالموقف الفلسطيني الموحد ضد ما تسمى صفقة القرن وورشة البحرين البائسة والضعيفة التي أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل منها اختراق الموقف العربي وقرارات القمم العربية التي اتخذت قرارات واضحة بعدم التطبيع مع اسرائيل لحين انسحابها من جميع الاراضي التي احتلت عام 67 .

وأوضح أمين سر المجلس الوطني أن ما طرحه كوشنير في افتتاح الورشة مثار للسخرية والحزن واصفا ما قدمه بأن الدولة فقط في غزة، كلام مرفوض بالمطلق.

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قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ان كلمة كوشنير امس في ورشة المنامة اكدت ان الادارة الامريكية ترى مبادرة السلام العربية لن تكون الاساس لأي سلام في المنطقة بل ما تريده هو دمج هذه المبادرة بما يتناسب مع الموقف الاسرائيلي للتوصل لحل مشترك اي بما معناه يريدون التنازل عن التنازل.

واضاف عريقات في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم ، ان حجر كوشنير الاساس بورشة البحرين وصفقة القرن هو ان يكف الشعب الفلسطيني عن نضاله وصموده ضد الاحتلال وعندها يمكن ان تبدأ حملات مساعدته، مشيرا الى ان كوشنير اعتبر في كلمته ان ما يمنع الاستثمار والتطور الاقتصادي هو صمود ومقاومة شعبنا.

واوضح عريقات ان امريكا واسرائيل يستغلان المشاكل والخلافات في المنطقة لفرض الحقائق على الارض وربط اي مشروع استثماري او اقتصادي ببقاء الاستيطان والاحتلال.

وجدد عريقات مطالبته لحركة حماس بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017 بشكل دقيق وفق جدول زمني محدد ومن ثم الذهاب لصناديق الاقتراع.

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