احوال الطقس : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

المستقلة … تشير التنبؤات الجوية، إلى انخفاض بدرجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد، نهاية الأسبوع الحالي وبفارق أكثر من خمس درجات دون المعدل الطبيعي.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح تابعته المستقلة، إن “معدلات الرطوبة النسبية سترتفع اليوم، ثم تعود للانخفاض يوم الخميس في وسط وجنوب مدينة البصرة”.

وبين عطية، أن “هنالك كتلة معتدلة قادمة نهاية الأسبوع الحالي، وأكثر من 5 درجات دون المعدل في العراق وشمال إيران وتركيا”.

وأشار إلى “مؤشرات على انخفاض الحرارة واعتدال الأجواء قبل نهاية الأسبوع المقبل في كافة المدن”.

وبحسب المتنبئ الجوي، فإن “موديلات الطقس الموسمية تتطابق في توقعاتها لموسم أمطار فصل الخريف للاشهر ( 10-11-12/ 2020 ) والصادرة بداية شهر ايلول الحالي، والتي اشارت الى انها ستكون حول الى اقل من المعدل في العراق واغلب مناطق الشرق الاوسط”، وتوقع ان “تتحسن مع بداية السنة المقبلة”.

من جهته قال الراصد الجوي واثق السلامي إن “تذبذب شمال المحيط الاطلسي NOA سيشهد انخفاضاً حاداً، ‏وهذا يعني ان حركة المرتفع الافريقي ستكون بإتجاه الشرق مما يتيح بإندفاع المنخفضات الجوية الباردة نحو مناطقنا واتساع فرص الامطار خلال الفترة القادمة”.