المستقلة … تشير التنبؤات الجوية إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مطلع الشهر المقبل، يستمر حتى النصف منه.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في إيضاح تابعته المستقلة ، إنه “لم يبقَ الا القليل على نهاية شهر اب الذي سجل درجات حرارة اقل من المعدل دون موجات حارة، وسندخل قريبا في اروقة شهر ايلول، حيث يعتبر شهر ايلول من الشهور الصيفية واحيانا تكون اجواؤه حارة نهارا وهذا ماهو متوقع حيث تشير احداثيات النماذج الى بداية حارة لشهر سبتمبر وقد يتأخر الانخفاض الى النصف الثاني منه”.

وأضاف، “لايتوقع حصول تغيير في اجواء البلاد خلال اليوم سوى انخفاضا طفيفا، والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسا”.

وتابع، “اما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة السرعة (10-20) كم تنشط جنوب البلاد الى (30) كم”.

واشار إلى أن “درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال اليوم ستكون على النحو التالي”:

دهوك 30

الموصل 36

اربيل 35

السليمانية 34

كركوك 38

صلاح الدين 41

ديالى 43

الأنبار 40

بغداد 43

بابل 42

كربلاء 41

واسط 44

الديوانية 42

النجف 42

السماوة 43

ذي قار 43

ميسان 44

البصرة 45

ولفت السلامي إلى أنه “لاتزال التوقعات تشير إلى حالة ممطرة بداية شهر ايلول المقبل، وذلك واردا من خلال خرائط الترسيب للنموذج الكندي”.

وبين، أن “انكسار التيار الغربي يبدو واضحا وفرص الامطار قد تطال مناطق عديدة من البلاد”.