احوال الطقس : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بما سُجل يوم أمس

(المستقلة) … قال متنبئ جوي ، إلى ان الطقس سيكون مشمس في أغلب انحاء البلاد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بما سُجل يوم أمس.

واكد المتنبئ الجوي واثق السلامي، في إيضاح تابعته المستقلة، إنه “من المتوقع ان تشهد عموم مناطق البلاد طقسا مشمسا خلال اليوم الثلاثاء، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة بهبات تصل الى 40 كم في بعض المناطق ودرجات الحرارة ترتفع قليلا لتسجل في دهوك 41، الموصل 43، اربيل 42، كركوك 43، السليمانية 39، ديالى 47، صلاح الدين 46، بغداد 46، الانبار 44، بابل 47، الديوانية 47، كربلاء 45، النجف 45، واسط 46، السماوة 47، ميسان 48، ذي قار 48، البصرة 48”.

من جانبه ذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، أن “شهر آب خلال الايام القادمة من ناحية درجات الحرارة يبشر بخير بسب اندفاع اخاديد باردة في الطبقات العليا من الجو تعمل على خفض درجة الحرارة السطحية لتكون اقل من معدلاتها اليومية، مع اجواء صيفية اعتيادية”.

واضاف، “وتستمر هذه الموجة حتى الثلث الاخير من شهر آب، وهذا سيكون واضحا في الثلث الثاني من الشهر اي بعد يوم 10/8”.

وتابع، “ولايستبعد هطولات مطريه في بعض الاماكن من البلاد سيعلن عنها في حينها ان ثبتت التوقعات”. (النهاية)