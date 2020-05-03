احوال الطقس .. ارتفاع بدرجات الحرارة مع فرص لتساقط امطار خفيفة

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان “طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً مع فرصة تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئياً الى غائم”، مشيراً الى ان “درجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 35 مْ”.

وأضافت ان “طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئياً مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع فرصة تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئياً مع فرصة تساقط امطار خفيفة”.

وبينت ان “طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا مع فرصة تساقط امطار خفيفة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً”.

وتابعت ان “الطقس ليوم الخميس المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار رعدية، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً”.