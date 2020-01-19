احمد ملا طلال يدعو الى تمديد الفصل التشريعي لحين منح الثقة للحكومة الجديدة

المستقلة / متابعة / دعا الاعلامي المستقل احمد الملا طلال ،الى قيام 50 نائبا وطنيا وملتزما بتوجيهات المرجعية ومقتنع بخارطة طريقا الى ان يتقدموا بطلب لادراج فقرة تمديد العمل بالفصل التشريعي الحالي .

أتمنى لو أن ٥٠ نائبًا وطنيًا وملتزمًا بتوجيهات المرجعية ومقتنع بخارطة طريقها، أن يقدموا طلبًا لإدراج فقرة تمديد العمل بالفصل التشريعي الحالي لحين: ١- منح الثقة للحكومة الجديدة.

٢- إقرار الموازنة.

٣- أكمال ملحق قانون الأنتخابات.

٤- تصويت البرلمان على حلّ نفسه. فمن سيفعلها؟؟ — احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) January 19, 2020

وقال الملا طلال في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، اتمنى ان يتم تمديد العمل بالفصل التشريعي لحين تحقيق النقاط الاتية :

١- منح الثقة للحكومة الجديدة.

٢- إقرار الموازنة.

٣- أكمال ملحق قانون الأنتخابات.

٤- تصويت البرلمان على حلّ نفسه.

وختم الملا طلال تغريدته بتسأل : فمن سيفعلها؟