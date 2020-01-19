احمد ملا طلال يدعو الى تمديد الفصل التشريعي لحين منح الثقة للحكومة الجديدة
المستقلة / متابعة / دعا الاعلامي المستقل احمد الملا طلال ،الى قيام 50 نائبا وطنيا وملتزما بتوجيهات المرجعية ومقتنع بخارطة طريقا الى ان يتقدموا بطلب لادراج فقرة تمديد العمل بالفصل التشريعي الحالي .
أتمنى لو أن ٥٠ نائبًا وطنيًا وملتزمًا بتوجيهات المرجعية ومقتنع بخارطة طريقها، أن يقدموا طلبًا لإدراج فقرة تمديد العمل بالفصل التشريعي الحالي لحين:
١- منح الثقة للحكومة الجديدة.
٢- إقرار الموازنة.
٣- أكمال ملحق قانون الأنتخابات.
٤- تصويت البرلمان على حلّ نفسه.
فمن سيفعلها؟؟
— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) January 19, 2020
وقال الملا طلال في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، اتمنى ان يتم تمديد العمل بالفصل التشريعي لحين تحقيق النقاط الاتية :
١- منح الثقة للحكومة الجديدة.
٢- إقرار الموازنة.
٣- أكمال ملحق قانون الأنتخابات.
٤- تصويت البرلمان على حلّ نفسه.
وختم الملا طلال تغريدته بتسأل : فمن سيفعلها؟
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