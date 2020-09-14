احمد ملا طلال : قريبا سيتم الاطاحة بأسماء كبيرة بتهمة الفساد

المستقلة /- كشف أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن توجه الحكومة للاطاحة قريباً بأسماء مهمة واحالتها للقضاء بتهمة الفساد.

وقال ملال طلال في مؤتمر صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “بيان المرجعية الدينية داعم للحكومة وان الحكومة ماضية لمحاربة الفساد”.

وأضاف ملا طلال، “قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد”.

وأجرت حكومة الكاظمي، منذ تشكيلها في أيار/مايو الماضي، تغييرات واسعة النطاق في المناصب الرفيعة بالدولة طالت قادة الأمن ومسؤولين رفيعين في الإدارة والمؤسسات المالية.

وتأتي هذه التغييرات في إطار إجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد.

واشار ملا طلال الى “قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين”، مؤكدا أن “الحكومة الحالية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين”.