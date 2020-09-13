احمد الجبوري يطالب الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم
المستقلة /- طالب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم.
وقال الجبوري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “كم هي صبورة هذه العراقية التي فقدت تسعة ابناء أمام عينها وهناك مثلها الالاف من الأمهات والزوجات اللاتي فقدّنَ أبناءهن وأزواجهن خلال عمليات التحرير، ولم تقم الحكومات السابقة بحسم ملف المغيبين وانهاء معاناتهم، ومحاسبة من قام باختطافهم وغِيبّهم”.
وطالب الجبوري “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح هذا الملف”.
كم هي صبورة هذه العراقية التي فقدت تسعة ابناء أمام عينها وهناك مثلها الالاف من الأمهات والزوجات اللاتي فقدّنَ أبناءهن وأزواجهن خلال عمليات التحرير
ولم تقم الحكومات السابقة بحسم ملف المغيبين وانهاء معاناتهم
ومحاسبة من قام باختطافهم وغِيبّهم
أدعو السيد@MAKadhimi لفتح هذا الملف⭕️ pic.twitter.com/87bQR7nYsh
— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) September 12, 2020
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