احمد الجبوري يطالب الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم

المستقلة /- طالب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم.

وقال الجبوري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “كم هي صبورة هذه العراقية التي فقدت تسعة ابناء أمام عينها وهناك مثلها الالاف من الأمهات والزوجات اللاتي فقدّنَ أبناءهن وأزواجهن خلال عمليات التحرير، ‏ولم تقم الحكومات السابقة بحسم ملف المغيبين وانهاء معاناتهم، ‏ومحاسبة من قام باختطافهم وغِيبّهم”.

وطالب الجبوري “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح هذا الملف”.