احمد الجبوري يتهم مدير تربية نينوى بمحاولة سرقة رواتب الموظفين

المستقلة … اتهم النائب عن محافظة الموصل احمد الجبوري، اليوم الخميس، مدير تربية نينوى خالد طه بمحاولة سرقة رواتب الموظفين عن طريق قرار اتخذه بإيقاف صرف الرواتب عن طريق البطاقة الذكية (ماستر كارد) وإعادة الصرف بالطريقة اليدوية.

وقال الجبوري في تغريدة على منصة “تويتر”، ان “اول قرار يتخذه المكلف بإدارة تربية نينوى المدعو خالد طه إيقاف صرف الرواتب عن طريق البطاقة الذكية (ماستر كارد) وإعادة الصرف بالطريقة اليدوية لسهولة السرقة من رواتب الموظفين”.

ودعا الجبوري، وزيرة التربية الى الاسراع باختيار مدير للتربية ممن رشحهم المحافظ نجم الجبوري.