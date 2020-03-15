احمد الاسدي : الليلة سيتم الاعلان عن اسم المكلف لرئاسة الوزراء

المستقلة … أكد رئيس كتلة السند النيابية، أحمد الاسدي ، أن الليلة سيتم الاعلان عن اسم المكلف لرئاسة الوزراء.

وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الاحد : “خلال الساعات القادمة ستحسم اللجنة السباعية قراراها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع للمصادقة عليه بشكل نهائي”.

واضاف أن “التحديات شاخصة امام الجميع.. وتضييع الوقت ليس في صالح احد.. هذه الليلة سيعلن اسم المكلف.. وسنقف معه جميعا من اجل النجاح”.