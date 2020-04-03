احلام تصف متابعا بالحقير بسبب كمامة الألماس

المستقلة /نفت الفنّانة أحلام شراء كمامة مرصعة بالألماس سعرها 28 ألف دولار. وقالت إنها أجرت سبع مرات تحليل للكشف عن الإصابة بكورونا، وإنها ترتدي كمامة طبية عادية.

وردت أحلام على متابع سبّها عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، واصفاً إياها بالسفيهة، بسبب زعمه أنها اشترت الكمامة المرصعة بالألماس.

وشتمت أحلام المتابع في مقطع فيديو، وقالت “واحد حقير ويا ريتني كنت أشوفك بقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يقول أني اشتريت كمامة ألماس بسعر 28 ألف دولار… كنت مع أمك وأنا بشتريها”.

وأضافت أن الموضوع سبب لها الضيق وختمت “أنا مش سفيهة انت اللي سفيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

وأردفت: “اللهم اجعلني كبيرة في أعين الناس وصغيرة في عين نفسي.. تعلموا أنّ الدنيا ما فيها خير وزائلة وكل شيء ينتهي بلحظة.. من يتق الله يجعل له مخرجاً”.