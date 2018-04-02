احلام تتوعد برنامج تونسي سخر منها

(المستقلة)..تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام لهجوم وحملة شرسة بعد قيام فتاة تونسية باتهام الفنانة أحلام باقصائها من برنامج المواهب ذا فويس، بسبب بدانتها وشكلها.

وفي التفاصيل اتهمت فتاة تُدعى أميرة بالحاج الفنانة أحلام باقصائها من برنامج ذا فويس بسبب شكلها خلال حلولها ضيفة على برنامج “ليمسون” والذي يعرض إحدى الفضائيات التونسية.

وبعيدًا عن هذا الاتهام تعرضت أحلام لهجوم حاد خلال الحلقة من مقدم البرنامج والفنان الاستعراضي التونسي شمس الدين باشا لسخرية كبيرة خلال البرنامج.

وقالوا خلال الحلقة أن صوت احلام نشاز وانها تعتقد أنها تستطيع شراء العالم بفلوسها، وأضافوا بأن أحلام كانت قد وصفت صوت الفنانة التونسية ذكرى بالنشاز وأن الراحلة ذكرى استطاعت قهر أحلام حتى بعد مماتها.

من جانبها نفت الفنانة الإماراتية أحلام هذا الاتهام بشكل كامل وهاجمت البرنامج التونسي والفنان شمس الدين وقررت رفع قضية ضدهما.

وبمعرض تعقيبها على الموضوع عبر إحدى الإذاعات التونسية أكدت احلام بانها سترفع قضية على القناة والمذيع والفنان شمس أما الفتاة لن ترفع غليها أي قضية لأنها لا ترفع قضية ضد “الولايا”.

وأضافت أحلام أنها ستقوم بحبس الفنان شمس الدين بالقانون التونسي مؤكدة أن لديها بالفريق بعض المتسابقات بوزن زائد وقالت “انا لست مارلين مونرو”.

واكدت أحلام أن هذا البرنامج لا يمثل تونس وأنها لا تعرف من هو الفنان شمس الدين حتى دخلت اليوتيوب وعرفت من هو.