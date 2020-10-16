احذر هده العادات.. فأنها تسبب اسمرار الشفاه

المستقلة /- اسمرار الشفاه من أكثر المشاكل الجلدية والجمالية التي تواجه الكثير من السيدات و الفتيات. وتريد كل امرأة الحصول على شفاه وردية خالية من أي مشاكل صحية

و عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلي إسمرار الشفاه :

التدخين الجفاف ، قلة شرب الماء تناول الكافيين بشكل مفرط بعض الأمراض مثل الإصابية بـ أمراض القلب يتحول لون الشفايف للأزرق تناول بعض الأدوية العامل الوراثي اضطرابات هرمونية نقص الفيتامينات بالجسم

كما عن أبرز الطرق التي تساعدك في التخلص من اسمرار الشفاه فيمكنك العلاج عن طريق الليزر أو استخدام واقي شمسي وترطيب الشفايف بشكل مستمر وشرب كميات كافية الماء على مدار اليوم.