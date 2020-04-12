احذر: الملح الزائد يضعف المناعة

المستقلة /أظهرت نتائج دراسة ألمانية جديدة أن تناول كمية ملح أكبر من الموصى بها يضعف قدرة وظائف المناعة لدى الإنسان. ويشكّل الصوديوم العنصر الرئيسي في الملح، وتحث التوصيات على ألا يأكل الإنسان أكثر من 2.3 من هذا المعدن في اليوم، يعني ذلك أن يكون الحد الأقصى من الملح للشخص البالغ ملعقة صغيرة.

ويرتبط تناول الملح الزائد بارتفاع ضغط الدم، وزيادة الأعباء على الكليتين، وتزايد المخاطر على القلب.

ووفقاً للدراسة الجديدة التي أجريت في مستشفى جامعة بون ونشرتها دورية “ساينس ترانسليشينال ميديسن” يؤدي تناول المزيد من الملح إلى إضعاف قدرة المناعة على محاربة الجراثيم.

وتحث التوصيات الوقائية من وباء كورونا ومضاعفاته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية المناعة، وحماية صحة القلب، وضبط ضغط الدم، فقد تبين أن شدة مضاعفات عدوى كورونا تتزايد عند وجود مشاكل صحية تؤثر سلباً على المناعة مثل أمراض القلب والضغط.