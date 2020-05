احذر.. أطعمة ومشروبات يمكن ان تدمر جهاز المناعة

(المستقلة)..يعد نظام المناعة القوي أمر حيوي للبقاء بصحة جيدة، وللحصول مناعة قوية، فإن كل ما تحتاج إليه؛ ما يكفي من النوم وممارسة الرياضة والتغذية الجيدة.

في المقابل، يُضعف الركض مع قلة النوم ونمط الحياة غير مستقر وتناول الأطعمة غير الصحية الجهاز المناعي، وفي ما يلي قائمة بأسوأ الأطعمة والمشروبات التي يجب الابتعاد عن تناولها لحماية جهاز المناع، حسبما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

1- الحلوى

عندما تحاول تعزيز نظام المناعة، فإن الابتعاد عن الحلوى المليئة بالسكر مثل الشوكولاتة، والحلويات، يعد طريقة جيدة لتجنب ضعف المناعة.

وكبديل، يمكن تناول وعاءً من التوت الطبيعي، المليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد التي يمكن أن تساعد في مكافحة الإلتهاب

الصودا

ليس من المستغرب أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة غنية بالسكر والسعرات الحرارية ولا تقدم أي قيمة غذائية عند شربها. ومع ذلك، فإن السوائل التي لا تحتوي على سكريات مضافة هي خيار أفضل لبناء مناعة.

كشفت دراسة أجريت في عام 2011 أن تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، الأمر الذي قد يؤثر على وظائف جهاز المناعة.

الكحول

ابتعد عن تناول الفودكا والبيرة والنبيذ إذا كنت ترغب في تجنب الشعور بعدم الراحة في اليوم التالي، إذ تدعم الدراسات العلاقة بين الإفراط في تناول الكحول و التأثيرات الصحية الضارة المرتبطة بالمناعة”.

ويمكن للكحول أن يعطل المسارات المناعية، كما يمكن أن يضر أيضًا بالنوم، ما قد يؤثر بدوره على المناعة.

4 مشروبات الطاقة

لا تعد مشروبات الطاقة جيدة لجهاز المناعة إذ تؤثر على النوم الجيد ليلاً، إذ أن الاعتماد على مشروبات الطاقة يمنح بعض الحيوية وإذا كنت لا تنام بما فيه الكفاية يمكن أن يؤثر على وظيفة المناعة.

كما أن مشروبات الطاقة تحتوي نسبة عالية من السكر، بالإضافة إلى أنها تحتوي نسبة أعلى من الكافيين، ويمكن أن يؤدي تناول الكافيين المفرط إلى زيادة الالتهاب في الجسم.

الأطعمة المقلية

على الرغم من أن الأطعمة المقلية لذيذة، مثل البطاطس المقلية وأجنحة الدجاج، فهي ليست الخيار الأفضل لدعم جهاز المناعة بسبب ارتفاع نسبة الدهون، ما قد يثبط عمل جهاز المناعة.

وفي دراسة أجريت عام 2016، أظهر نظام غذائي غني بالدهون تأثيرًا سلبيًا على ميكروبات الأمعاء، والتي تلعب دورًا مهمًا في وظيفة المناعة.

الوجبات السريعة

يعتبر تجنب البرغر والبطاطس وغيرها من عناصر قائمة الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة والصوديوم والسكر، مثالية لحماية جهاز المناعة.

وتشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية يمكن أن يكون له تأثيرات طويلة المدى على المناعة، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

الصوديوم

من الصعب تجنب الصوديوم، خاصةً لأنه موجود في الكثير من الأطعمة التي نتناولها، بما في ذلك الوجبات المجمدة والحساء والخضروات المعلبة والجبن والبيتزا والوجبات الخفيفة واللحوم.

ولكن من الأفضل تقليل تناول الصوديوم وتجنب أي أطعمة تحتوي على نسبة عالية منه، إذ أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية عالية من الصوديوم يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويثبط أيضًا وظيفة المناعة.

الآيس كريم

يعتبر الآيس كريم من الأطعمة الدسمة واللذيذة، لكنه مليء أيضا بالدهون المشبعة والسكر الذي يسبب الالتهاب وهذا هو السبب في أنه الشعبية ليس في صالح جهاز المناعة.

ويمكن أن يحتوي الآيس كريم على ما يصل إلى ستة أضعاف كمية السكر التي يجب أن يتناولها الشخص طوال اليوم.

رقائق البطاطس

نظرًا لأن رقائق البطاطس وغيرها من الأطعمة الخفيفة مثل رقائق الذرة والبسكويت المملح غالبًا ما يتم قليها، فمن الأفضل الابتعاد عن تناولها إذا كنت تحاول تعزيز جهازك المناعي.

وتشير الأبحاث إلى أنه عند استهلاك مثل هذه الأطعمة، منخفضة القيمة الغذائية والمعالجة بدرجة كبيرة، بكميات يمكن أن يثبط جهاز المناعة.

المعجنات والبسكويت

يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية والسكر إلى الالتهاب وزيادة الوزن، إذ أن الكثير من المخبوزات يمكن أن يشكل تهديدًا مضاعفا لجهاز المناعة.

ويقترح أخصائي التغذية تناول المخبوزات التي تحتوي مكونات غذائية كاملة مليئة بالمغذيات، مثل التمر ودقيق القمح الكامل وصلصة التفاح والموز المهروس.