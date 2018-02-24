احذروا المعادن السامة في بخار السجائر الإلكترونية

(المستقلة) …. أكد علماء أمريكيون احتواء بخار السجائر الإلكترونية على إيونات معادن سامة كالرصاص وغيره.

وتفترض آنّا رول من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، أن المعادن السامة تتشكل في بخار السجائر الإلكترونية، في مرحلة تسخين مكوناتها الصناعية ونفثها عبر أنبوب التدخين البارد، المستخدم في هذا النوع من السجائر.

لكن واقعة وجود إيونات المعادن السامة كالرصاص والنيكل وغيرها، أثبتها كثير من العلماء في مراكز بحثية مختلفة، وسيتابعون أبحاثهم في المرحلة القادمة عن الأخطار المحتملة لهذه المعادن على الصحة.

يذكر أن الأطباء حذروا سابقا من مخاطر دخان السجائر الإلكترونية، التي تزيد عن مخاطر السجائر العادية بعشرات المرات، على صحة مدخنيها.