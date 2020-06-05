احد شيوخ عشائر ميسان يضع بيته ومضيفه تحت تصرف خلية الازمة

(المستقلة)/ سلام سالم رسن/.. بادر احد شيوخ العشائر في محافظة ميسان بوضع بيته ومضيفه الشخصي تحت تصرف خلية الازمة في المحافظة.

وقال الشيخ فالح ال خاوي المحمداوي،اليوم الجمعة، انه يضع بيته ومضيفه الشخصي تحت تصرف مسؤول خلية الازمة في ميسان لتزويد المرضى المصابين بوباء كورونا بالخدمات الصحية المطلوبة.

وأشار الى أن هذه المبادرة جاءت بعد ان ابدى عدد من الأهالي الساكنين قرب المستشفيات المحددة لإيواء المرضى رفضهم ذلك،وتظاهروا قبل ايام مطالبين بعدم فتح هذه المستشفيات امام المصابين بفايروس كورونا.