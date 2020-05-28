احدى وثلاثون اصابة بفيروس كورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر في صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة .

وقال المصدر ان ” الاصابات موزع بواقع 23 حالة اصابة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار ، و 2 اصابة في قلعة سكر شمالي المحافظة ، و 3 اصابات في قضاء الشطرة ، و سيد دخيل ، ومدينة الناصرية ، اضافة الى 3 اصابات لموظفين في مركز الناصرية للقلب “.

وذكر ان ” عدد الاصابات بكورونا في المحافظة وصل الى 130 اصابة منذ تفشي الفيروس لغاية اليوم “.