احدى عشر اصابة جديدة بكورونا في ذي قار وحالتي شفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاربعاء ، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا ، فيما تماثل اثنين للشفاء التام من الفيروس .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الاصابات الجديدة التي اكدها مختبر الصحة العامة في بغداد ، هي ثمانية مصابين ملامسين للمريضة من منطقة السائح في الناصرية ، واصابة واحدة نتيجة ملامسة منتسب امني في قضاء الرفاعي مصاب بالفيروس ، واصابة اخرى عن طريق الملامسة للمصاب في منطقة الشريف في الناصرية ، والحالة الاخيرة مسجلة سابقا واثبتت التحاليل المختبرية انه مازال حاملا للفيروس “.