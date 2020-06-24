احداث في صور من زمن التباعد الاجتماعي بسبب كورونا

(المستقلة)..باتت الأقنعة والحفاظ على التباعد والمسافات من العادات والثقافات اليومية التي يتبعها الشعوب حول العالم، للحماية من فيروس كورونا المستجد، ففي باريس يستخدم المسئولين الشخصيات الكرتونية للحفاظ على التباعد، بينما يحرص خريجي الجامعات عند التقاط الصور في ووهان على ارتداء الأقنعة، ما يعني زيادة وعي السكان بأهمية التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

التقاط الصور التذكارية بالأقنعة في ووهان

خريجي الجامعات يلتقطون صورة تذكارية أثناء حفل تخرجهم بمدينة ووهان الصينية.

الأقنعة باتت عادات يومية لسكان كراتشي

الركاب يرتدون الأقنعة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد في مدينة كوتشي الهندية.

أوبرا ببرشلونة تعيد فتح أبوابها بعرض للنباتات

نباتات في المقاعد أثناء أداء العروض في دار أوبرا جران تيتري ديل ليثيو ببرشلونة، والتي تعيد فتح أبوابها بحفل للنباتات.

الشخصيات الكرتونية للحفاظ على التباعد في سينما بباريس

وضع الشخصيات الكرتونية المعروفة باسم المينيونزعلى المقاعد، للحفاظ على التباعد بين أعضاء الجمهور في السينما، التي أعيد فتحها في العاصمة الفرنسية باريس.

الأطفال تراقب كسوف الشمس الجزئي في بانكوك

فتاة تراقب كسوف الشمس الجزئي من ماهاناخون سكاي ووك، والذي يوفر إطلالة متميزة مع أرضية زجاجية، في مدينة بانكوك بتايلند.

احتفالات باليوم الدولي لليوغا

احتفالات باليوم الدولي لليوغا في حديقة كينغ كوان، بمدينة هاندان الصينية.