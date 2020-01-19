احداث العراق … اغلاق طرق وسقوط جرحى بين المتظاهرين في بغداد

المستقلة … تشهد العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن في العراق حالة عدم استقرار امني منذ الصباح الباكر لليوم الاحد، حيث شهدت العديد من الشوارع وساحات الاعتصام للمتظاهرين الى الاعتداء و المواجهات، كما اضطر الى اغلاق بعض الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد.

اغلاق ساحة الطيران وسط بغداد

قام متظاهرون اليوم الاحد باغلاق ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد بشكل كامل، وجاء الاغلاق ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية مهلة ذي قار الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة لتنفيذ المطالب.

الحراك التصعيدي

تستعد مدن الوسط والجنوب الأحد وغدا الاثنين لحراك تصعيدي غير مسبوق ردا على ما وصفه المتظاهرون في محافظة ذي قار بالتسويف لمطالب المحتجين، وفي مقدمتها تقديم رئيس وزراء من خارج عباءة الأحزاب، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.

قطع الجسور في الناصرية

الناصرية هي الاخرى تشهد العديد من الاحداث المتصاعدة حيث افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن عددا من الجسور تم قطعها في مدينة الناصرية، حيث قام متظاهرين صباح اليوم بقطع عدد من الجسور امام حركة السير في الناصرية بواسطة الاطارات المحروقة.

رمي المتظاهرين بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع

قام متظاهرون باغلاق جميع الطرق المؤدية الى ساحة الطيران وسط بغداد، على خلفية توتر الوضع الامني بالساحة، وبحسب مصدر أمني هناك قال ان “القوات الامنية لا زالت مستمرة باطلاق ورمي القنابل الصوتية والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين، مما أدى الى تسجيل حالات اختناق بين المتظاهرين.