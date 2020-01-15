احتفال في البحرين بالمشروع الفائز بجائزة الآغا خان للعمارة

(المستقلة)..ضمن احتفالية أقيمت في مركز زوار مسار اللؤلؤ في المحرق (البحرين) تحت رعاية وحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس الوزراء في مملكة البحرين؛ و الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ؛ وفرّخ درخشاني، مدير جائزة الآغا خان للعمارة، تم الاحتفاء بمشروع “إعادة إحياء منطقة المحرق”، وهو عبارة عن سلسلة من مشاريع الترميم وإعادة الاستخدام التي تبرز تاريخ صيد اللؤلؤ في هذا الموقع من التراث العالمي.

بدأ مشروع “إعادة إحياء المحرق” كسلسلة من أعمال الترميم وإعادة الاستخدام التكيفي لعدد من المواقع، وتطوَّر فيما بعد ليصبح برنامجاً شاملاً يهدف إلى إعادة التوازن بين التركيبة الديموغرافية للمدينة من خلال إنشاء أماكن عامة، وإدخال تحسينات على البيئة بشكل عام وتوفير أماكن مجتمعية وثقافية. في نهاية المطاف، حمل هذا المشروع عنوان”مسار صيد اللؤلؤ”، وكان يسعى إلى حث العائلات المحلية على العودة من خلال إدخال التحسينات على البيئة وتوفير الأماكن المجتمعية والثقافية.

شكّلت صناعة صيد اللؤلؤ أهمية على مر التاريخ بالنسبة لاقتصاد البحرين، حيث كانت العاصمة السابقة المحرّق مركزها العالمي. يسلط المشروع الضوء على هذا التاريخ من خلال الحفاظ على عدد من المواقع والعديد من المباني، من منازل الغواصين المتواضعة إلى مساكن الفناء المرموقة، وتم ربط جميع هذه المواقع عبر مسار الزائر، مع مجموعة من الأراضي الخالية التي تُركت كأماكن عامة نظراً لعمليات الهدم التي طالت الأماكن الطبيعية.

وعلى هامش المناسبة تم تنظيم ندوة خاصة حول جائزة الآغا خان للعمارة والمعايير التي تم الاعتماد عليها لاختيار المشاريع الفائزة بالجائزة، وبشكل خاص مشروع إعادة إحياء المحرق في البحرين، حيث ناقش المحاضرون الجوانب الأكثر أهمية التي يتميز بها هذا المشروع، والتي كانت سبباً في اختياره للفوز بالجائزة.

كما ناقشوا السبل التي من شأنها أن تحفز المشاريع التنموية والاستثمارية في مثل هذا النوع من المشاريع الحضرية. وشارك في هذه الندوة إلى جانب السيد فرخ درخشاني، مدير جائزة الآغا خان للعمارة، كل من محمد الأسد عضو اللجنة التوجيهية للجائزة، وكريم ابراهيم والسيدة ميساء بطاينة من لجنة التحكيم العليا إضافة للسيدة شادية طوقان من اليونسكو.