احتفال برشلونة ومصير نيمار الأبرز في صحف إسبانيا

(المستقلة)…. تناولت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، عدة موضوعات أهمها اقتراب برشلونة من حسم لقب الليجا رسميًا بعد هزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد، بالإضافة لتأهب ريال مدريد لمعرفة قرار البرازيلي نيمار سواء بالبقاء في باريس سان جيرمان أو الرحيل.

وعنونت صحيفة “ماركا” على غلافها قائلة “بي إس جي يخاف بالفعل من نيمار”.

وأضافت “باريس سان جيرمان أصبح يشك في رغبة نيمار، وريال مدريد ينتظر ما ستؤول له الأحداث”.

وفي الأعلى تحدثت عن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، غدًا السبت مشيرة إلى أن إشبيلية يتحدى برشلونة.

كما سلطت الضوء على هبوط فريق مالاجا إلى دوري القسم الثاني بعد هزيمته أمام ليفانتي في الدقيقة 93.

من جانبها اهتمت صحيفة “أس” على غلافها بالمقابلة التي أجرتها مع رافاييل فاران نجم دفاع ريال مدريد الذي تحدث عن مباراة بايرن ميونخ وقال “ستكون ساخنة للغاية”.

وتابع “البعض يريد رؤية ريال مدريد وهو يسقط ولكنهم ليسوا أغلبية، أعتقد إنني أقدم أشياء جيدة للفريق بفضل قدرتي على استخلاص الكرة وإجادة الألعاب الهوائية”.

وعلقت على هزيمة أتلتيكو مدريد من ريال سوسيداد على ملعب أنويتا وقالت “الأتليتي يستسلم”.

وفي أعلى الصفحة أشارت الصحيفة لارتفاع عائدات الليجا إلى 3 مليار و662 مليون يورو متخطيًا الدوري الألماني، كما وصلت عائدات البث التليفزيوني لـ 40%.



وعلى أغلفة الصحف الكتالونية بدأت الاحتفالات بلقب الدوري بالإضافة للحديث حول نهائي كأس الملك، وعنونت صحيفة “موندو ديبورتيفو” قائلة “كأس الملك أول لقب”.

وأكملت “باولينيو وياري مينا وسيميدو يرغبون في المشاركة بنهائي واندا ميتروبوليتانو لتنفيذ أدوارهم كلاعبين في برشلونة، ميسي بالفعل لديه 30 هدفًا في مرمى إشبيلية وسيبحث عن اللقب الـ 31 مع إنييستا”.

وأبرزت الصحيفة تشديد فينتشينزو مونتيلا مدرب إشبيلية على لاعبيه بالتركيز طوال دقائق المباراة.

فيما علقت على هزيمة أتلتيكو مدريد وقالت إن برشلونة بإمكانه التتويج بالقب اللليجا في مباراة ديبورتيفو لاكورونيا المقبلة.

وفي الصفحة الأولى لصحيفة “سبورت” جاء العنوان “الاحتفال يقترب.. 3 نقاط تفصل البارسا عن الليجا”.

ونقلت مقتطفات من مقابلتها مع فيليب كوتينيو نجم برشلونة حيث قال “لقد جئت إلى برشلونة من أجل الألقاب ومتشوق لرفع أول كأس مع الفريق”.

كما واصلت الحديث عن تعثر الروخيبلانكوس وقالت “أتلتيكو مدريد يضع الليجا في درج برشلونة”.