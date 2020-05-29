احتراق 40 دونما من حقول الحنطة غرب الموصل

( المستقلة)… اعلنت مديرية الدفاع المدني عن احتراق 40 دونما من حقول الحنطة في غرب مدينة الموصل العاصمة لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الجمعة إنه “بعد احتراق 40 دون الحنطة في قرية الدرناج غرب الموصل ،على الفور تم توجيه فرق الاطفاء مركز دفاع مدني اليرموك إلى محل الحادث وتمكنت من ابعاد النيران وعزل الحريق وانقاذ 1000 دونم في ذات القرية مع تسجيل اصابات منسوبها العريف مصطفى محمد عارف بكسرين في عظم الساق الأيمن أثناء عمليات الاخماد” .

واضاف البيان فرق الدفاع المدني انسحبت بعد اكمال عمليات الاخماد لتجد حريق اخر قد نشب في قرية الركراك حيث نشبت النيران بحقول محصول الحنطة تقدر بـ 40 دونم وتم انقاذ 1500 دونم .

وتابع البيان فرق الدفاع المدني تسعى الى السيطرة واخماد حرائق حقول الزراعية على مدار الساعة السيطرة وتحجيم الخسائر فيها .( النهاية)