احتجاز سيارتين تقلان زائري الكاظمية  في قضاء الهندية شرقي كربلاء

(المستقلة)/ علي النصر الله / .. أعلنت مديرية شرطة قضاء الهندية ( طوريج ) التابعة لقيادة شرطة محافظة كربلاء ، مساء السبت ، عن احتجاز سيارتين نوع فوتون (ميني باص)مع ركابها قادمتين من محافظة بغداد مدينة الكاظمية.

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) تم “إيصال الركاب المحجوزين وفق قرار خلية الازمة المركزية العليا في كربلاء لمكافحة فايروس كورونا الى مدينة سيد الاوصياء برفقة دوريات من الشرطة لأجل الحجز المؤقت وأخذ الفحوصات للتأكد من سلامتهم “.

واضاف المصدر الامني إن “خلية الازمة قررت غلق كافة نقاط التفتيش الخارجية عموم المحافظة ، ومعاملة الخارجين من كربلاء كالقادمين من السفر ويحجز مدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من الاصابة بفايروس كورونا “.