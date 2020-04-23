احتجاز المطرب خالد الحنين بعد تجاوزه على عناصر امنية في البصرة

( المستقلة)… افاد مصدر امني في محافظة البصرة جنوبي العراق باحتجاز المطرب خالد الحنين بعد تجاوزه على منتسبين بالشرطة في بث مباشر.

وقال مصدر لل( المستقلة) اليوم الخميس أن “قوة امنية احتجزت الحنين الذي سلم نفسه لشرطة البصرة بعد تجاوزه على عناصر امنيين في احدى السيطرات الامنية، في مقطع فيديو”.

وأضاف انه “تم تسيير خالد الحنين الى احد مراكز الشرطة في البصرة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم السبت (18 نيسان الجاري) عزمها ملاحقة أحد الأشخاص قضائيا بسبب تجاوزه على قوات الشرطة خلال “بث مباشر” على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان يتجول في سيارته خلال حظر التجوال.( النهاية)