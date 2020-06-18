احتجاجا على قصف اربيل الخارجية تستدعي السفير الايراني وتسلمه مذكرة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن استدعائها السفير الايراني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على قصف ايراني طال قرى حدودية في محافظة اربيل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية وتلقته ( المستقلة).. اليوم الخميس أن “وزارة الخارجية استدعت صباح اليوم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية العراق وسلّمته مذكرة احتجاج، على القصف المدفعيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له قرى حُدُوديّة في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٦، وما تسبّب به من خسائر مادّية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بثّ الخوف بين الآمنين من سُكّان تلك المناطق”.

وأدانت الوزارة “هذه الاعمال”، مؤكدة “أهمية حرص الجانب الإيرانيّ على احترام سيادة العراق،والتوقّف عن القيام بمثل هذه الأعمال، وتحرّي سُبُل التعاون الثنائيّ المُشترَك في ضبط الأمن، وتثبيت الاستقرار على الحُدُود المُشترَكة”.

كما اشارت إلى “حرص العراق على ديمومة، وتنمية العلاقات التاريخيّة بين البلدين“.( النهاية)