احتجاجات ليلية ضد تمرير مرشحين لرئاسة الوزراء

المستقلة / تجددت المظاهرات في مدن مختلفة من العراق، لا سيما في العاصمة بغداد، ليلة الثلاثاء، احتجاجا على الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، التي يقول المحتجون إنهم مقربون من إيران.

وانطلقت مظاهرات عدة في مختلف أنحاء المدن العراقية، احتجاجا على محاولة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تمرير مرشحي الأحزاب المقربين من إيران لرئاسة الحكومة.

وجدد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد رفض مرشحي الأحزاب أسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق.

وقطع محتجون طريق محمد القاسم السريع الذي يعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية، كما قطعوا الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية عند منطقة الحسينية.

وندد محتجون ايضا في البصرة ميسان وكربلاء بمرشحي الاحزاب لرئاسة الحكومة، وطالبوا بمرشحين مستقلين.

واستعادت الاحتجاجات زخمها في العراق، الاثنين، إذ وقطع المتظاهرون طرقات وجسورا بالإطارات المشتعلة جنوبي البلاد، تنديدا بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء.