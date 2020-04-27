احتجاجات في الرفاعي لليلة الثانية على التوالي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. تجددت، اليوم الاثنين، الاحتجاجات في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار لليلة الثانية على التوالي ،  فيما دخلت الاجهزة الامنية حالة الانذار   “.

وقال مصدر مطلع ، ان ” محتجين قطعوا الشوارع  بالاطارات المشتعلة بالنيران مطالبين بتسمية قائممقام من اهالي القضاء بدلا عن القائممقام الذي كلف قبل ايام بادارة القضاء بالوكالة  “.

وشهد قضاء الرفاعي ، ليلة امس الاحد ، صدامات بين محتجين وقوات الامن اسفرت عن وقوع سبعة مصابين ، بعدما قرر المحافظ/وكالة اعفاء قائمقام الرفاعي وتعيين شخص محله، ورفض المقال ترك منصبه.

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