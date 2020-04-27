احتجاجات في الرفاعي لليلة الثانية على التوالي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. تجددت، اليوم الاثنين، الاحتجاجات في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار لليلة الثانية على التوالي ، فيما دخلت الاجهزة الامنية حالة الانذار “.

وقال مصدر مطلع ، ان ” محتجين قطعوا الشوارع بالاطارات المشتعلة بالنيران مطالبين بتسمية قائممقام من اهالي القضاء بدلا عن القائممقام الذي كلف قبل ايام بادارة القضاء بالوكالة “.

وشهد قضاء الرفاعي ، ليلة امس الاحد ، صدامات بين محتجين وقوات الامن اسفرت عن وقوع سبعة مصابين ، بعدما قرر المحافظ/وكالة اعفاء قائمقام الرفاعي وتعيين شخص محله، ورفض المقال ترك منصبه.