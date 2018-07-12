احباط محاولة أدخال حليب منتهي الصلاحية عبر منفذ ام قصر

(المستقلة)..أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن مركز كمرك ام قصر الشمالي اليوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٢ بمساندة شرطة الكمارك من إحباط محاولة لإدخال حليب منتهي الصلاحية للبلد.

وقال بيان عن الكمارك تم كشف محاولة ادخال ٢٨٠٠ الفان وثمانمائة كارتون من مادة الحليب السائل أردني المنشأ منتهي الصلاحية داخل حاوية ٤٠ قدم

وأشار إلى تم اتخاذ كافة اﻷجراءات القانونية بحقها .

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تقوم بتشديد اجراءاتها الرقابية في كافة المراكز الكمركية للحد من التهريب بكل انواعه ومحاربة الغش التجاري والتهرب من الرسوم الكمركية للحفاظ على امن واقتصاد البلد