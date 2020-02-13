احباط اخطر مخطط إرهابي لاستهداف ساحات التظاهر في العراق

احباط اخطر مخطط إرهابي لاستهداف ساحات التظاهر

المستقلة / أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، الخميس، عن احباط اخطر مخطط إرهابي لاستهداف ساحات التظاهر والقوات الامنية في بغداد والمحافظات، بينما كشفت عن اعتقال الارهابي المسؤول عن العملية.

وقال مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب ورئيس خلية الصقور الاستخبارية ابو علي البصري في تصريح رصدته المستقلة ، انه تم “احباط اخطر عملية ارهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات لإثارة الفوضى والفتن والاقتتال الداخلي واستغلالها لمصالح ارهابية هدفها حصد المزيد من الارواح البريئة وتدمير الاقتصاد الوطني”.

واضاف البصري، ان “ذلك يأتي بعد تلقي الارهاب اكبر هزيمة وانكسار على يد قواتنا المسلحة والحشد الشعبي في البلاد وقتل المجرم ابو بكر البغدادي ومعاونيه”، كاشفا عن “تسلم قيادات بديلة موقعه في سوريا سعيا لتنفيذ عمل ارهابي يعيدهم للواجهة الاعلامية من جديد”.

واكد البصري “اعتقال المسؤول عن المجموعة المكلفة بالعملية الارهابية”، مبينا ان “الارهابي المعتقل هو احد ابرز القادة بالتنظيم الارهابي”.

واشار رئيس خلية الصقور الاستخبارية الى “قرب عرض اعترافاته بعد اكمال التحري والتحقيق واحالته للقضاء”، لافتا في الوقت نفسه الى ان “خلية الصقور زودت قوات التحالفين الدولي والرباعي مؤخرا بمعلومات عن مضافات ومعامل لصناعة الصواريخ والمتفجرات في مناطق خاضعة لسيطرة العصابات الارهابية في سوريا”.

واكد ان “العمليات المنفصلة لطائرات التحالف الدولي وطائرات قوات التحالف الرباعي وفقا للتقارير المشتركة للجهد الاستخباري والقوات المنفذة اسفرت عن تدمير عدد كبير من المضافات ومعمل لتصنيع الاحزمة الناسفة وصواريخ جهنم في محافظة ادلب السورية التي ما زالت تأوي بعض المجموعات الارهابية تختبأ بها”.

وبشأن خطر بقايا الارهاب في سوريا، حذر البصري من “وجود ارهابيي داعش من الذكور البالغين في مخيم سجن الهول شمال سوريا الذين هربوا من المعارك ومناطق القتال في سوريا”.