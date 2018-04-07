اجندة اخبار ام الدنيا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس قناة السويس، نظمت هيئة قناة السويس،امس الجمعة، الاحتفالية الخيرية السنوية بمناسبة يوم اليتيم، بمشاركة 1300طفل من المُحتفى بهم من مراحل التعليم المختلفة بـ 25 مدرسة وجمعية خيرية لرعاية الأيتام، وذلك بنادي الجولف بالإسماعيلية.

· محافظ الاسماعيلية يشهد المؤتمر الصحفى لاعلان برنامج الدورة الـ 20 لمهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة . الذى يقام من 11 الى 17 أبريل بمشاركة 62 فيلما يمثلون 48 دولة أجنبية وعربية

طالب المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون اللسياسية والبرلمانية وزارة الخارجية بإستدعاء السفير البريطانى فى مصر وفتح تحقيق تشارك فيه جهات التحقيق المصرية حتى يعود حق الطالبة المصرية «مريم» التى تم قتلها في بريطانيا.

تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، انطلقت يوم الخميس 5 إبريل فعاليات المؤتمر العلمي التوعوي الخامس عشر للتوحد “معاً لتقبل التوحد”، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية، وبحضور أكثر من 200 معنيّ بالتوحد من أولياء الأمور والأطباء والأخصائين والمساعدين وقيادات الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وشرَف الحضور اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية.

· محافظ الإسماعيلية يشهد إحتفال مديرية التضامن الاجتماعى بيوم اليتيم بمؤسسة دار الرحمة بالشيخ زايد بحى ثالث

محافظ الاسماعيلية يصدر قرارا بتشكيل لجان بجميع مراكز ومدن المحافظة للتدخل السريع ومجابهة أى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

شهد الدكتور محمد سلطان محافط الإسكندرية اليوم برفقة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، احتفالية تدشين القاطرة تحيا مصر ٢ ، وبدء تجارب القاطرة تحيا مصر ١ ، ذات قوة الشد ٧٠ طنا لكل منهما، وهى أحدث قاطرات داخل هيئة ميناء الإسكندرية ، وكذلك وضع الأرينة الخاصة بقاطرتين بحرية نظام تراكتورز ذات قوة شد ٥٥ طنا لكل منهما ، لصالح لهيئة موانئ البحر الأحمر ، بإجمالي تكلفة ٧٤٤ مليون جنيه ، ومدة تنفيذ ٤٠ شهر ، ويأتي ذلك ضمن خطة هيئة ميناء الإسكندرية للتغيير لنافسة الموانئ العالمية.

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه سيتم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي التاسع لصناعة البترول والغاز بدول البحر المتوسط ( Mediterranean Offshore Conference ) بالإسكندرية نهاية شهر إبريل الحالي، موضحا أن هذا المؤتمر يعقد سنويا بالتناوب بين مدينتي الإسكندرية ومدينة راڤينا الإيطالية، في إطار إتفاقية التوأمة بين المدينتين التي تم توقيعها منذ عام 2000، والتي يتم بمقتضاها التناوب في إقامة المؤتمر والمعرض بين المدينتين منذ ذلك التاريخ.

· خلال اجتماع المتابعة الإسبوعى للمجلس التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية “طاهر” يؤكد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ويعلن رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية ووقف الاجازات إستعدادا لأعياد الربيع وشم النسيم تنفيذ عدد 1351 مشروعا بإجمالى تمويل وقدره 83 مليون و437 ألف جنيه ضمن المشروع القومى”مشروعك” المسح الشامل لعدد 73 ألف مواطن للكشف عن مرض الإلتهاب الكبدى الوبائى فيروس c” وتهنئة

· خلال الثلاثة أشهر الماضية 3 و162 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية الى مختلف دول العالم

· هيئة قناة السويس تشارك في احتفالات اليوم العالمي للتوحد بإنارة منشآتها باللون الأزرق

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم برفقة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، معرض الإسكندرية الدولى للكتاب في دورته الرابعة عشرة لعام ٢٠١٨، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الفترة من ٣١ مارس إلى ٩ إبريل ٢٠١٨، وذلك بحضور الدكتور عباس شومان وكيل شيخ الأزهر، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور خالد حلبي رئيس الإتحاد العربي للمكتبات، والدكتور كامل عبد الجليل رئيس المكتبة الوطنية الكويتية، وقناصل الدول العربية والأجنبية بالإسكندرية.

فى إطار حرص المحافظة على دعم وتشجيع كافة الأندية الرياضية للوصول والمنافسة فى أكبر البطولات والمسابقات المحلية والدولية بمختلف الألعاب الرياضية وخاصة بطولة الدورى المصرى لكرة القدم بمختلف أقسامها الرياضية، قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على لاعبى فريق نادى التحرير لكرة القدم وجهازه الفنى والإدارى وذلك ضمن فعاليات الإحتفال بصعود الفريق لأول مرة فى تاريخه لدورى الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم المقبل 2108/2019

صرحت النائبة/ هاله ابو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ان الحكومة وقعت اتفاقيه بين وزارة الري ممثلة في الشركة القابضة للري والصرف، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشان التنسيق في عدد من البحيرات والقنوات المؤدية لها منها قناة برمبال بكفر الشيخ.

· فى اليوم الثالث .. مدارس ومعاهد أسوان تشارك فى الحملة الشعبية ” تنظيف وتجميل من بيتك للشارع ” .. والمحافظ يعلن عن مبادرة جديدة الأسبوع القادم

· تحت عنوان “أيقونة الجمال عبر العصور” أفتتح في متحف السويس القومي معرضاً مؤقتاً يظهر طرق وأساليب أهتمام المرأة بنفسها في مصر القديمة، والذي من المقرر أن يستمر حتى 10 يونيو 2018.

بدأت وزارة الآثار في مشروع بحثي تطبيقي لدراسة جوانب عمرانية ومجتمعية من القاهرة التاريخية لما لها من قيمة تاريخية وأثرية بإعتبارها مدينة مسجلة علي قائمة التراث العالمي وذلك بالتعاون مع جمعية ”الأثر لنا”و جمعية ” الفكر العمراني“، و وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، وبدعم من مؤسسة ”فورد“. يستمر المشروع حتي ديسمبر من عام ٢٠١٩.

إقلاع أولى الرحلات الأوكرانية من مطار القاهرة بعد توقف لمدة عامين.

المرور يغلق كوبرى العمرانية جزئيا للقادم من الجيزة بسبب أعمال تطوير.

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 202 مهاجرا غير شرعي شمالى شرق مصراتة.

روسيا: ارتفاع حجم التبادل التجارى بين موسكو والقاهرة لـ 77% فى يناير 2018.

روسيا: استئناف الطيران لشرم الشيخ والغردقة بعد تطوير العمل فى مطار القاهرة.

“بى بى سي” تستعيد حسابها على “تويتر” بعد تعرضه للاختراق.

حى شرق الإسكندرية: إخلاء احترازى لـ 6 عقارات مجاورة لعقار سيدى جابر المنهار.

إستنفار أمنى بمحيط الكنائس تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد.

ضبط نائب مدير فرع أحد البنوك استولى على 720 ألف جنيه من أموال العملاء.

تعقد النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي، مؤتمرا للجمعية العمومية برئاسة سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس اتحاد العمال، فى العاشرة صباح اليوم السبت، بمقر اتحاد العمال برمسيس

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، تأبين للراحل الأستاذ عبد الجواد المصري، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وذلك في السابعة مساء السبت 7 أبريل، بقاعة طه حسين، في الدور الرابع بمبنى النقابة.

يعقد حزب الوفد، السبت، اجتماعا مغلقا لهيئته العليا برئاسة الدكتور السيد البدوى، الرئيس السابق للحزب، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع تسليم رئاسة الحزب رسميًا للمستشار بهاء أبوشقة.

يعقد المكتب السياسي بحزب التجمع اجتماع مغلق، اليوم السبت، لمناقشة عدد من القضايا السياسية على الصعيد الدولي والمحلي، ومنها “مخاطر القرار الأمريكي بنقل السفارة الإسرائيلية للقدس في شهر مايو المقبل وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وآخر الأوضاع في سوريا”.

يستضيف مقر حزب التجمع، في تمام الساعة السابعة مساء السبت، ندوة مناقشة كتاب “أيام من الهمس والجنون”، للدكتور أحمد الباسوسي، في حضور الدكتور عوض الغباري، أستاذ اللغة العربية وآدابها، والرئيس السابق لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والكاتب والناقد الكبير حسن الجوخ، نائب رئيس نادي القصة، وعضو اتحاد كتّاب مصر، والدكتور إبراهيم فرج، الناقد الأدبي، وأستاذ اللغة العربية، والكاتب فوزي وهبة، والروائي عاصم عبد الحميد، ويدير النقاش الإعلامي إيهاب جمال الدين.

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد، بحضور كبار رجال الدولة والقيادات الشعبية والتنفيذية وذلك بالكاتدرائية بالعباسية.

* يسمح بدخول السادة اﻹعلاميين والصحفيين والمراسلين حاملي التصاريح الخاصة باليوم والمناسبة فقط من بوابة (1) المطلة على شارع رمسيس، مترجلين بدون سيارات. فى السادسة مساء

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية العذراء في مدينة نصر بالقاهرة.

من المقرر أن يترأس البطريرك يوسف العبسي قداس عيد القيامة المجيد- يوم السبت – في مقر البطريركية بمنطقة الضاهر”.

أعلنت الكنيسة الأسقفية في مصر، عن ترأس المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، مساء السبت، احتفال عيد القيامة، بكاتدرائية جميع القديسين.

من المقرر أن يقوم محافظ الجيزة بزيارة يوم السبت لمقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة لتهنئة الأقباط الإنجيليين ومطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد .

تقيم محافظة القاهرة احتفالاتها بيوم اليتيم، في العاشرة من صباح اليوم السبت، بحديقة الميريلاند بمصر الجديدة، وتشمل الاحتفالات استعراضات فنية مختلفة وفقرات ترفيهية للأطفال.

ينطلق المغامر المصري محمد نوفل بدراجته الخاصة إلى روسيا لتشجيع منتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم في إطار مبادرة (المونديال بالبدال) وهي الأولى من نوعها على المستويين العربي والإفريقي وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز والمركز الثقافي الروسي والاتحاد المصري للدراجات.

تجري وزارة الأوقاف اختبارات مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة في ثلاثة أفرع وهي القرآن الكريم كاملا مع معاني المفردات ونصف القرآن مع معاني المفردات وثلاثة أجزاء مع معاني المفردات، وذلك بمسجد الرحمة بالقاهرة.

يشارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في فعالية جديدة بمعهد تاجان الازهرى بالتجمع الخامس يوم السبت .

أعلن اتحاد جامعة عين شمس عن عزمهم عقد احتفالية كبيره بيوم اليتيم والمقرر عقده يوم السبت بدار المواساه للأيتام بمنطقة العباسية.

نظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفالا بيوم المخطوط العربى، السبت 7 أبريل، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمستشارين الثقافيين، تحت شعار “ا

يقيم مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في القاهرة مجلس عزاء على روح الفقيد دلوفان بارزاني ابن شقيق الرئیس مسعود بارزاني و شقيق الاستاذ نيجيرفان بارزاني رئیس حكومة اقليم كوردستان العراق، وذلك في مقر المكتب ١٩ كورنيش المعادي، اليوم السبت، الساعة ٦-٩

22- ٧٠أ شارع حلوان بجوار مترو السيدة زينب ، دار أيتام زينب

الاحتفال بيوم اليتيم اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة عصرا بحضور نائب مجلس الشعب محمد شعبان “شيمكو” ورئيس مباحث العاصمة ورئيس حي السيدة زينب واللواء النخال، مفتش مباحث جنوب القاهرة، ووليد حماد رئيس مباحث السيدة

يعرض نادي السينما الإفريقية فيلم “الأصليين” إخراج مروان حامد وتأليف حمد مراد، والحائز على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي انعقد في مارس 2018، وذلك فى السادسة مساء السبت سينما مركز الهناجر، بحضور أبطاله منة شلبي وخالد الصاوي ومؤلفه أحمد مراد ومخرجه مروان حامد ومنتجه صفي الدين محمود.

يستضيف متحف الفن الإسلامي 100 طفل من دور الأيتام المختلفة، حيث يقدم لهم عروضا لمسرح العرائس والأراجوز وبعض المسابقات الترفيهية، كما ينظم ورش فنية لعمل الجلود والحلي، والطباعة على المنسوجات والورق.

يشهد شارع المعز، اليوم السبت، مهرجان «الطفل الجميل» في تمام الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والذي تنظمه جمعية الخير والتسامح فى إطار احتفالات الجمعية بيوم اليتيم.

تنظم مكتبة المستقبل، في الخامسة من مساء اليوم السبت ، أمسية فلكية بعنوان “المجموعة الشمسية”، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، يجيب فيها المهندس عصام جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك على عدة تساؤلات تكشف عن المجموعة الشمسية.

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهري في العاشرة صباحا فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم، بحضور ومشاركة أكثر من 300 طفل، بمشاركة حملة (دمية لكل طفل) التي تضم مجموعة من المتطوعين وتهدف إلى توزيع الألعاب والدُمى على الأطفال، وذلك بمكتبة مصر الجديدة للطفل.

يتشرف مصطفى الشرشابى و جروب فى حب الفوتوغرافيا بإستضافة الدكتور رمسيس مرزوق – مدير التصوير السينمائى المصرى العالمى فى ندوتنا يوم السبت الموافق 7 أبريل 2018 من الساعة 11 ظهرا – فى بيت السنارى بالسيدة زينب .

ينطلق معرض «انطلاقة» للفن التشكيلي لعرض أعمال 150 طالب الدراسات الحرة بالكلية يوم السبت ٧ أبريل ٢٠١٨ في تمام الساعة الخامسة مساء، ويستمر لمدة أسبوع حتى يوم الخميس من الساعة ١٠ صباحًا وحتى ٧ مساءً في قاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة، تحت رعاية أ.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

ينظم الفنان التشكيلي سعيد صلاح السيد متولي معرضه الفني الجديد بعنوان (الأساطير الإفريقية) بمقر الرابطة الإفريقية الكائنة بالزمالك بحضور مجموعة من سفراء الدول الإفريقية والمهتمين بالفن التشكيلي.

يستضيف مسرح أوبرا ملك العرض المسرحي “أحوال شخصية” وذلك في السابعة مساء غد السبت، وذلك في إنطلاقة جديدة بعد أجازتها خلا فترة الانتخابات الرئاسية.