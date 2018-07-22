اجندة اخبار أم الدنيا ليوم الاحد 22 يوليو 2018

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

القاهرة.. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حفل تخريج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية .

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013 ، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

القاهرة.. يطرح البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

القاهرة.. يقيم معهد ناصر للبحوث و العلاج يوم تثقيفي للمراه المصرية تحت عنوان( انت اقوي… افحصي اطمني ) و يهدف اليوم للاهتمام بصحة المراه و التوعية عن سرطان الثدي و كيفية الكشف المبكر وطرق الوقاية والدعم النفسي للمراه المصرية .

القاهرة.. يبدأ جهاز تنمية مدينة السادات من غد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى، المرحلة السابعة، بالمنطقة السكنية (31)، للفائزين بها، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى أجريت بتاريخ 8/8/2016.

القاهرة.. تشارك كاتدرائية سانت كاترين للرهبان الفرنسيسكان بالإسكندرية التابعة للكنيسة الكاثوليكية فى مصر بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية فى إقامة معرض أيقونات أثرية لرحلة العائلة المقدسة بمصر. بمكتبة الاسكندرية ظهرا .

القاهرة.. ينظم المتحف المصري بالتحرير ورشة تدريبية لصناعة الجلود للخريجين من جميع التخصصات للمرأة المعيلة الورشة تأتي ضمن الحملة التي اطلقها القطاع تحت عنوان “ معاً نبني مصر” تفعيلاً لدور المتاحف لعلاج البطالة والتنمية المجتمعية من خلال تعليم المتدربين حرفة يدوية تساهم فى رفع المستوى المادى والثقافى لهم.

القاهرة.. يعقد القومى للترجمة ورشة تدريبية للترجمة عن الفرنسية بقاعة التدريب بمقر المركز القومى للترجمة .

القاهرة.. يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمى مؤتمرا صحفيا لاعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بمقر الوزارة.

القاهرة.. يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة والنصف مساء حفلًا فنيًا لفرقة سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية بعنوان “رسالة سلام”.

القاهرة.. يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، مجموعة من الأشطة بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة وتبدأ الفعاليات فى تمام العاشرة صباحا.

القاهرة.. ينظم صندوق التنمية الثقافية وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، احتفالية بعنوان “وطن بلا حدود” في الثامنة والنصف مساء بشارع الأزهر، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة من قلب القاهرة التاريخية.

القاهرة.. تستضيف القرية الفرعونية، في تمام الواحدة ظهرا معرض سفارات الدول، بقاعة الدكتور حسن رجب.

ومن المقرر أن تقوم كل سفارة بعرض التراث الخاص بها من مأكولات، وأزياء، ورقصات، وعرض أزياء بالزي الرسمي لها، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن كل سفارة مشاركة.

بنها.. تنطلق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث لتأهيل القيادات المحلية والإدارية الرفيعة بمحافظة القليوبية والذي ينظمه مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب في بنها بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ، برعاية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

المنصورة.. فى إطار فعاليات حملة ( نحو جامعة خالية من فيروس سى ) وبالتنسيق بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة ومستشفى الجامعة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية تتجه قافلة الحملة فى العاشرة صباحا إلى كلية الزراعة ونادى أعضاء هيئة التدريس داخل حرم الجامعة وذلاك لإجراء الفحوص الطبية فى هذا الشأن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والنادى .

المنصورة.. تعقد المكتبة الثقافية بقرية ( سنتماى مركز ميت غمر ) ندوة موضوعها ( ثورة 23 يوليو 1952 والدروس المستفادة منها ) وذلك فى العاشرة صباحا بمقر المكتبة .

المنصورة.. تنظم المكتبة الثقافية بمدينة تمى الأمديد ندوة فى العاشرة صباحا عن ( التلوث البيئى وأضراره على الإنسان ) وذلك بمقر المكتبة .

المنصورة.. يعقد قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر ندوة فى العاشرة صباحا بمقر القصر تحت عنوان ( ثورة 23 يوليو 1952 الأسباب والنتائج ) .

المنصورة.. يعقد بيت ثقافة مدينة دكرنس ندوة ثقافية فى الثانية عشر ظهرا بمقر البيت عن الشاعر ( مطران خليل مطران ) .