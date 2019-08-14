اجمل صور موسم الحج

(المستقلة).. بعض الصور من موسم الحج لعام 1440 هجريًا تسببت في جدل واسع.

وتم تداول صورة لفتاة صغيرة وهي تقبل الكعبة إلا أن التعليقات على الصورة كانت متباينة بدرجة كبيرة حيث اعترض البعض على تواجد الفتاة داخل الحرم المكي بدون حجاب في حين اعتبر آخرون أن الصورة طبيعية ورائعة.

كما نشر بعض المصورين لقطات مذهلة لسقوط الأمطار على الحجاج وطريقة استقبالهم له، أما الدور الأكبر كان لرجال الأمن المتواجدون في الحرم حيث ساعد بعضهم الحجاج في الوصول إلى عرفات، أما آخر فقد قام بحمل طفل صغير ليقوم بتقبيل الكعبة عند سقوط الأمطار.

المصدر: sa2eh.com