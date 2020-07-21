اجراء مزايدة علنية لتأجير اموال جامعة البصرة

استنادا” الى قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل تعلن رئاسة جامعة البصرة / شعبة العقود الحكومية عن اجراء مزايدة علنية لتاجير اموال الجامعة في موقعي (رئاسة جامعة البصرة – شارع كورنيش – باب الزبير ) وحسب الجدول المبين تفاصيله ادناه .

للمزيد من المناقصات حمل تطبيق مناقصات العراق : http://onelink.to/tendersiq

فعلى الراغبين بالاشتراك في المزايدة تقديم مستمسكاتهم مرفقة معها التامينات القانونية المبينة في الجدول بشكل صك مصدق لامر جامعة البصرة / قسم الشؤون المالية ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور نشر الاعلان وكافة الرسوم المالية والقانونية المترتبة على ذلك واجور الخدمة البالغة (2%) من مبلغ العقد الكلي.

علما ان موعد المزايدة هو الساعة العاشرة صباحا” في قاعة مارلا / موقع باب الزبير يبدأ بعد اليوم الثلاثين من اليوم التالي لنشر الاعلان في جريدة محلية .

وللمزيد من الاستفسار مراجعة شعبةالعقود الحكومية / رئاسة الجامعة قبل يوم المزايدة للاطـــــلاع علـــى الشــروط القانــونية والفنيـــــــــة للمواقع المعلنه .

للمزيد من المناقصات حمل تطبيق مناقصات العراق : http://onelink.to/tendersiq

ت اسم الكشك او الكافتريا الموقع التامينات مدة الايجار نوعه 1 شاشة عرض كبيرة مجمع باب الزبير 1,200,000 سنة واحدة شاشة عرض 2 شاشة عرض كبيرة رئاسة جامعة البصرة – شارع كورنيش 1,200,000 سنة واحدة شاشة عرض

المستمسكات المطلوبة :-

1.هوية الاحوال المدنية .

2.شهادة الجنسية العراقية .

3.بطاقة السكن .

4.تامينات اولية حسب مامؤشر ازاءها – قسم الشؤون المالية .

5.كتاب براءة ذمة من الضريبة مع الرقم الضريبي.

6.لايسمح باشراك الموظفين او منتسبي الجامعة في المزايدة .

7-جلب كتاب بعدم محكومية من بغداد معتمدة من مكتب السجل الجنائي في حال رسو المزايدة .

للمزيد من المناقصات حمل تطبيق مناقصات العراق : http://onelink.to/tendersiq