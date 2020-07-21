اجراء مزايدة علنية لتأجير اموال جامعة البصرة

استنادا” الى قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل تعلن رئاسة جامعة البصرة / شعبة العقود الحكومية عن  اجراء مزايدة علنية  لتاجير اموال الجامعة  في موقعي (رئاسة جامعة البصرة – شارع كورنيش – باب الزبير ) وحسب الجدول المبين تفاصيله ادناه .

للمزيد من المناقصات حمل  تطبيق مناقصات العراق  : http://onelink.to/tendersiq

   فعلى الراغبين بالاشتراك في المزايدة تقديم مستمسكاتهم مرفقة معها التامينات القانونية المبينة في الجدول بشكل صك مصدق لامر جامعة البصرة  / قسم الشؤون المالية  ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور نشر الاعلان وكافة الرسوم المالية والقانونية المترتبة على ذلك واجور الخدمة البالغة (2%) من مبلغ العقد الكلي.

علما ان موعد المزايدة هو الساعة العاشرة صباحا” في قاعة مارلا / موقع باب الزبير  يبدأ بعد اليوم الثلاثين  من اليوم التالي لنشر الاعلان في جريدة محلية   .

وللمزيد من الاستفسار  مراجعة  شعبةالعقود الحكومية / رئاسة الجامعة قبل يوم المزايدة للاطـــــلاع علـــى الشــروط القانــونية والفنيـــــــــة  للمواقع المعلنه .

للمزيد من المناقصات حمل  تطبيق مناقصات العراق  : http://onelink.to/tendersiq
ت  اسم الكشك او الكافتريا الموقع  التامينات مدة الايجار نوعه
1 شاشة عرض كبيرة مجمع باب الزبير 1,200,000 سنة واحدة شاشة عرض
2 شاشة عرض كبيرة رئاسة جامعة البصرة – شارع كورنيش 1,200,000 سنة واحدة شاشة عرض

المستمسكات المطلوبة :-

1.هوية الاحوال المدنية .

2.شهادة الجنسية العراقية .

3.بطاقة السكن .

4.تامينات اولية حسب مامؤشر ازاءها – قسم الشؤون المالية .

5.كتاب براءة ذمة من الضريبة مع الرقم الضريبي.

6.لايسمح باشراك الموظفين او منتسبي الجامعة في المزايدة .

7-جلب كتاب بعدم محكومية من بغداد معتمدة من مكتب السجل الجنائي في حال رسو المزايدة .

للمزيد من المناقصات حمل  تطبيق مناقصات العراق  : http://onelink.to/tendersiq

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