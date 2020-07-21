اجراء مزايدة علنية لتأجير اموال جامعة البصرة
استنادا” الى قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل تعلن رئاسة جامعة البصرة / شعبة العقود الحكومية عن اجراء مزايدة علنية لتاجير اموال الجامعة في موقعي (رئاسة جامعة البصرة – شارع كورنيش – باب الزبير ) وحسب الجدول المبين تفاصيله ادناه .
للمزيد من المناقصات حمل تطبيق مناقصات العراق : http://onelink.to/tendersiq
فعلى الراغبين بالاشتراك في المزايدة تقديم مستمسكاتهم مرفقة معها التامينات القانونية المبينة في الجدول بشكل صك مصدق لامر جامعة البصرة / قسم الشؤون المالية ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور نشر الاعلان وكافة الرسوم المالية والقانونية المترتبة على ذلك واجور الخدمة البالغة (2%) من مبلغ العقد الكلي.
علما ان موعد المزايدة هو الساعة العاشرة صباحا” في قاعة مارلا / موقع باب الزبير يبدأ بعد اليوم الثلاثين من اليوم التالي لنشر الاعلان في جريدة محلية .
وللمزيد من الاستفسار مراجعة شعبةالعقود الحكومية / رئاسة الجامعة قبل يوم المزايدة للاطـــــلاع علـــى الشــروط القانــونية والفنيـــــــــة للمواقع المعلنه .
|ت
|اسم الكشك او الكافتريا
|الموقع
|التامينات
|مدة الايجار
|نوعه
|1
|شاشة عرض كبيرة
|مجمع باب الزبير
|1,200,000
|سنة واحدة
|شاشة عرض
|2
|شاشة عرض كبيرة
|رئاسة جامعة البصرة – شارع كورنيش
|1,200,000
|سنة واحدة
|شاشة عرض
المستمسكات المطلوبة :-
1.هوية الاحوال المدنية .
2.شهادة الجنسية العراقية .
3.بطاقة السكن .
4.تامينات اولية حسب مامؤشر ازاءها – قسم الشؤون المالية .
5.كتاب براءة ذمة من الضريبة مع الرقم الضريبي.
6.لايسمح باشراك الموظفين او منتسبي الجامعة في المزايدة .
7-جلب كتاب بعدم محكومية من بغداد معتمدة من مكتب السجل الجنائي في حال رسو المزايدة .
للمزيد من المناقصات حمل تطبيق مناقصات العراق : http://onelink.to/tendersiq
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