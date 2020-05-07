اجراء مراسم التسليم والاستلام بين حكومتي عبد المهدي والكاظمي

(المستقلة).. جرت مساء اليوم الخميس في القصر الحكومي، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين .

وقال الكاظمي أننا أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة، مشيرا الى حرصه على الحفاظ على الانجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد .

من جهته جدد عبدالمهدي التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدا اهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي.

وأشاد عبد المهدي بإختيار شخصيات كفوءة للكابينة الوزارية الجديدة، داعيا الوزراء السابقين الى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية .