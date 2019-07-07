اجراء عملية نادرة لطفل بعمر سنة واحدة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..تمكن فريق طبي متخصص في الجراحة البولية في مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة ميسان ،من اجراء عملية لحالة نادرة جدا على مستوى العالم تدعى “الخصية الهاجرة العابرة” مع اصلاح فتق مغبني ايسر.

وقال المتحدث باسم صحة ميسان محمد الكناني لـ(المستقلة) :تم احالة الطفل (سجاد حسين) البالغ من العمر سنة واحدة الى استشارية الجراحة البولية من قبل د.علي عبدالنبي، وبعد اجراء الفحوصات السريرية والشعاعية تبين اصابته بحالة نادرة جدا على مستوى العالم وهي حالة الخصية الهاجرة العابرة

وأضاف أن كلتي الخصيتين تقع في هذه الحالة في جهة واحدة من كيس الصفن ،مشيرا إلى أنه تم تسجيل حوالي ١٠٠ حالة على مستوى العالم.

واوضح الكناني ان العملية اجريت بنجاح و تم اصلاح الفتق المغبني مع تثبيت الخصيتين في مكانهن الطبيعي.